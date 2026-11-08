Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Lan tỏa lối sống xanh từ những hành động thiết thực

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 do Báo Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp tổ chức đã khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khai mạc với chủ đề “Chuyển đổi xanh – Hiệu quả bền vững”

Với nhiều hoạt động tương tác gần gũi, người tham gia có thể mang rác tái chế đến đổi quà, tìm hiểu các sản phẩm thân thiện với môi trường, trải nghiệm công nghệ và khám phá những mô hình sống xanh. Qua đó, các thông điệp bảo vệ môi trường được truyền tải trực quan, giúp cộng đồng dễ tiếp cận và áp dụng vào đời sống hằng ngày.

Học sinh Phạm Hương Giang, Trường THPT Marie Curie, TP. Hồ Chí Minh, đánh giá ngày hội được tổ chức với quy mô lớn, giới thiệu nhiều sản phẩm và giải pháp xanh thiết thực như xe điện, sản phẩm hữu cơ và các sản phẩm có khả năng tái chế. Theo em, người trẻ cần nâng cao trách nhiệm với môi trường, bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt và học tập hằng ngày.

Đông đảo người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội

Cùng tham gia ngày hội, anh Trần Văn Vinh, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, cho biết các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm và giải pháp bảo vệ môi trường đa dạng. Những thông điệp được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, giúp mỗi người nhận thức rằng sống xanh có thể bắt đầu ngay từ sinh hoạt thường ngày hoặc tại nơi làm việc.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giải pháp sản xuất xanh

Không chỉ hướng đến cộng đồng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 còn quy tụ hơn 40 doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường, công nghệ tái chế và giải pháp giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy ứng dụng mô hình sản xuất bền vững và mở rộng kết nối với người tiêu dùng.

Các hoạt động đổi rác tái chế góp phần nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn

Tại gian hàng chương trình MizuiKu - Em yêu nước sạch, chị Trần Xuân Ánh cho biết các hoạt động trải nghiệm trực quan được thiết kế nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về bảo vệ nguồn nước. Thông qua việc trực tiếp tham gia, các em có thể ghi nhớ kiến thức sâu hơn, từ đó hình thành ý thức và hành động thiết thực trong gìn giữ nguồn nước.

Bà Chu Thị Kim Thanh - Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tái chế Bao bì Việt Nam, cho biết Việt Nam Xanh là chương trình phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức và năm 2026 đánh dấu năm thứ ba triển khai. Chương trình hướng đến lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn đến sản xuất xanh, đầu tư xanh và chung tay hành động vì môi trường.

Chuyển đổi xanh – nền tảng cho phát triển bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân.

Ngày hội lan tỏa thông điệp chung tay hành động vì môi trường và phát triển bền vững

TP. Hồ Chí Minh cũng xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, giải pháp có thể đo lường và nhân rộng.

Từ những trải nghiệm tại ngày hội đến các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, mỗi hành động thiết thực đều góp phần tạo nên thay đổi tích cực. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn là nền tảng để thành phố duy trì động lực tăng trưởng, nâng cao chất lượng sống và hướng đến phát triển bền vững.



