Britney Spears đánh thức ký ức pop 2000 với phiên bản album đặc biệt

Album đánh dấu bước chuyển từ tuổi teen đến trưởng thành

Ra mắt năm 2001, khi Britney Spears vừa bước sang tuổi 19, album Britney đánh dấu một giai đoạn chuyển hướng đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Sau thành công của hai sản phẩm đầu tay ...Baby One More Time và Oops!... I Did It Again, cô bắt đầu thử nghiệm âm thanh R&B, pop điện tử và những sắc thái trưởng thành hơn.

Britney Spears trong giai đoạn phát hành album Britney năm 2001 – cột mốc đánh dấu sự chuyển mình từ hình tượng ngôi sao tuổi teen sang phong cách trưởng thành hơn (Ảnh: AP)

Các ca khúc như I'm a Slave 4 U, Overprotected, Lonely và I'm Not a Girl, Not Yet a Woman thể hiện rõ sự thay đổi này. Nếu trước đó Britney gắn với hình ảnh cô gái trẻ trung, ngọt ngào, album thứ ba cho thấy một nghệ sĩ đang tìm cách tự quyết định hình ảnh, cảm xúc và cách thể hiện bản thân.

Đáng chú ý, Britney cũng tham gia đồng sáng tác năm ca khúc trong album gốc. Điều này cho thấy cô không chỉ là người trình diễn những sản phẩm được xây dựng bởi ê-kíp sáng tác, mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào quá trình định hình âm nhạc của mình.

Năm ca khúc lưu trữ mở thêm góc nhìn về Britney

Phiên bản kỷ niệm 25 năm do Legacy Recordings phát hành bổ sung hai bản phối lại và năm ca khúc chưa từng được công bố rộng rãi. Trong đó, She'll Never Be Me thu hút chú ý bởi được Britney Spears đồng sáng tác cùng Justin Timberlake – bạn trai của cô thời điểm đó. Timberlake cũng góp giọng bè trong bản thu.

Ca khúc được ghi âm từ năm 2001 nhưng chỉ đến dịp tái phát hành này mới chính thức đến với công chúng. Chi tiết ấy khiến sản phẩm nhận thêm sự quan tâm, nhất là sau những chia sẻ của Britney về mối quan hệ cũ trong hồi ký The Woman in Me xuất bản năm 2023.

Bìa album Britney (25th Anniversary Edition) với năm ca khúc lưu trữ lần đầu được công bố rộng rãi (Ảnh: Sony Music Entertainment)

Bốn ca khúc còn lại gồm Am I a Sinner, When I Say So, My Big Secret và bản thu hoàn chỉnh Right Now (Taste the Victory). Các bản ghi mang màu sắc đa dạng, từ giai điệu Latin pop, chất âm điện tử đến những đoạn phô diễn giọng hát. Một số ca khúc cũng gợi liên tưởng đến áp lực truyền thông mà Britney phải đối mặt trong giai đoạn đầu sự nghiệp, đặc biệt là cách báo chí khai thác đời tư và hình ảnh của nữ ca sĩ.

Di sản âm nhạc nhìn từ câu chuyện quyền tự chủ

Việc tái phát hành Britney diễn ra trong bối cảnh công chúng nhìn lại sự nghiệp của nữ ca sĩ qua nhiều biến cố. Năm 2021, Britney được chấm dứt quyền giám hộ kéo dài gần 14 năm. Đến tháng 2/2026, thông tin cô bán quyền đối với danh mục âm nhạc tiếp tục thu hút sự chú ý.

Britney Spears biểu diễn ca khúc I'm a Slave 4 U tại MTV Video Music Awards 2001, một trong những dấu mốc đáng nhớ của giai đoạn chuyển đổi hình ảnh (Ảnh: WireImage)

Đáng lưu ý, năm ca khúc mới được công bố thực chất là những bản thu lưu trữ từ hơn hai thập niên trước, không đồng nghĩa với việc Britney trở lại phòng thu hay tái khởi động sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ từng tuyên bố không có ý định quay lại ngành công nghiệp này trong một bài đăng năm 2024.

Sau 25 năm, album Britney vì thế mang thêm ý nghĩa khi được lắng nghe trong bối cảnh khác. Những ca khúc từng phản ánh khát vọng trưởng thành của một cô gái trẻ giờ đây còn gợi câu hỏi về quyền tự chủ, cách công chúng nhìn nhận nghệ sĩ và khoảng cách giữa hình tượng trước truyền thông với con người phía sau ánh đèn sân khấu.

Nguồn: AP