Đa dạng hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Mang rác tái chế đến đổi quà, tìm hiểu các sản phẩm thân thiện với môi trường hay trực tiếp trải nghiệm công nghệ, mô hình sống xanh... Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động tương tác gần gũi, thiết thực.

Học sinh Phạm Hương Giang - Trường THPT Marie Curie chia sẻ ngày hội được tổ chức quy mô, với nhiều hoạt động và sản phẩm xanh thiết thực như xe điện, sản phẩm hữu cơ, có khả năng tái chế. Qua đó, em nhận thấy người trẻ cần nâng cao trách nhiệm với môi trường, bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt và học tập hằng ngày.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, nhấn mạnh cam kết của TP. Hồ Chí Minh trong việc hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Anh Trần Văn Vinh - phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh: "Qua tham quan, em thấy các gian hàng có rất nhiều sản phẩm và giải pháp đa dạng để bảo vệ môi trường. Những thông điệp được truyền tải khá gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng. Em nhận ra rằng sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn, mà ngay trong sinh hoạt hằng ngày hay tại góc làm việc của mình".

Tại sự kiện, hơn 40 doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm thân thiện môi trường, công nghệ tái chế và những giải pháp giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Kết nối doanh nghiệp, lan tỏa giải pháp xanh

Không chỉ là không gian trải nghiệm dành cho cộng đồng, ngày hội còn quy tụ hơn 40 doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường, công nghệ tái chế và giải pháp giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Nhiều hoạt động trải nghiệm trực quan cũng được tổ chức nhằm đưa các kiến thức về bảo vệ môi trường đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút đông đảo người dân và học sinh đến tham quan, tìm hiểu các giải pháp bảo vệ môi trường trực quan và sinh động

Chị Trần Xuân Ánh - gian hàng chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" cho biết thông qua các hoạt động trải nghiệm, đơn vị mong muốn giúp các em không chỉ tiếp cận kiến thức bảo vệ nguồn nước qua lý thuyết mà còn ghi nhớ sâu hơn, từ đó hình thành ý thức và hành động thiết thực trong việc gìn giữ nguồn nước.

Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn đến sản xuất xanh, đầu tư xanh và cùng cộng đồng hành động vì môi trường. Bà Chu Thị Kim Thanh - Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tái chế Bao bì Việt Nam

Hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây là yêu cầu thúc đẩy thành phố đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Tăng trưởng kinh tế cần gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi chất lượng sống để lấy tốc độ phát triển.

Nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, các mô hình tái chế rác thải sáng tạo được giới thiệu nhằm khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống xanh

Thông qua những hoạt động kết nối doanh nghiệp và cộng đồng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 góp phần thúc đẩy nhận thức và hành động về chuyển đổi xanh, hướng đến xây dựng môi trường sống bền vững.