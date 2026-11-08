CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh do đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương triệt phá chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia do đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Đồng Nai về tăng cường nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với tội phạm và tệ nạn nói chung và công tác phòng, chống ma túy nói riêng; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Phòng, chống ma túy đến năm 2030, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai đã chủ động rà soát, phát hiện 02 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, thường trú xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, thường trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An, nơi ở hiện nay phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Qua quá trinh xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen, SN 1991, thường trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh do đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu- Ảnh 1.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh do đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu- Ảnh 2.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh do đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu- Ảnh 3.

Các đối tượng và tang vật

Thực hiện chỉ đạo phá án của đồng chí Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 27/10/2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên xe ô tô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai; thu giữ 18kg ma túy đá, 05 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 01 khẩu súng, 05 viên đạn, 03 xe ô tô, 05 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng. Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 06 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công an TP. Hồ Chí Minh


Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam "giang hồ mạng" Hiệp đen cùng 13 đồng phạm

Khởi tố, bắt tạm giam "giang hồ mạng" Hiệp đen cùng 13 đồng phạm

(HTV) - Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”, sinh năm 1971) khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung bạo lực, đánh bóng tên tuổi, tạo thanh thế trên mạng xã hội.

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài

(HTV) - Liên quan vụ án triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia với 113 người nước ngoài, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hai tội danh, trong đó có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Thế giới 21:39 07/11/2026

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) giữa Nga và Ucraina tiếp tục diễn biến dữ dội trong đêm 6 và rạng sáng 7/11.

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 15:04 08/11/2026

(HTV) - Khách mời Diệu Nhi xuất hiện trong hình tượng Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên Gia tộc R tái hợp thành biệt đội cựu siêu nhân. Trong tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi, cả đội bước vào loạt thử thách để tìm ra thủ lĩnh dẫn dắt cuộc chiến chống lại quái vật.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026

Show nổi bật 09:07 08/11/2026

(HTV) - Lần đầu đặt chân đến đảo Trường Sa, các chiến sĩ mới của Sao Nhập Ngũ không giấu được sự háo hức trước cảnh sắc biển đảo. Tuy nhiên, việc thích nghi với nếp sinh hoạt, kỷ luật và điều kiện sống của người lính đảo cũng mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở New Zealand

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở New Zealand

Thế giới 21:01 07/11/2026

(HTV) - New Zealand vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc tổng tuyển cử, cho thấy cục diện cạnh tranh sít sao. Hiện liên minh cánh hữu đang tạm thời nắm lợi thế mong manh để thành lập chính phủ mới.

Xem thêm