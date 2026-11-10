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Xã hội

Phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai năm 2027

HOÀI VY, HOÀNG LINH, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày 9/11, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai năm 2027, nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực pháp luật.

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai năm 2027. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai năm 2027 - Ảnh 1.

Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam năm 2026

Tôn vinh những đóng góp trong lĩnh vực pháp luật

Với thông điệp "Vinh danh giá trị - Kiến tạo tương lai", Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam hướng đến lan tỏa những đóng góp có giá trị học thuật, ý nghĩa thực tiễn và sức ảnh hưởng lâu dài. Đồng thời, giải thưởng khuyến khích tinh thần sáng tạo, liêm chính và trách nhiệm phụng sự xã hội trong cộng đồng pháp lý.

Phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai năm 2027 - Ảnh 2.
Phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai năm 2027 - Ảnh 3.

Lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ hai năm 2027

Năm 2027, giải thưởng gồm bốn hạng mục: Giải Sáng tạo, Giải Cống hiến, Giải Thành tựu và Giải Kiến tạo. Qua đó, chương trình tiếp tục ghi nhận những đóng góp trong nhiều lĩnh vực hoạt động pháp luật.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử bắt đầu từ ngày 9/11/2026 và kết thúc vào ngày 21/2/2027. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 30/3/2027.

Tiếp nối thành công từ mùa giải đầu tiên

Trước đó, mùa giải đầu tiên năm 2026 ghi nhận 485 đề cử từ các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân trên cả nước. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động ghi nhận và tôn vinh những đóng góp trong lĩnh vực pháp luật.

Thành công của mùa giải đầu tiên cũng góp phần khẳng định ý nghĩa của Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam trong việc đề cao giá trị tri thức, tinh thần sáng tạo và những cống hiến cho nền pháp lý.

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh định hướng duy trì giải thưởng thường niên, tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những đóng góp trong lĩnh vực pháp luật.

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