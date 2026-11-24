Đổi mới phương thức vận động, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Trong thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ phường Phước Long đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác thiện nguyện. Thông qua việc kết nối chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân, địa phương đã huy động được nhiều nguồn lực thiết thực cho các chương trình nhân đạo, từ thiện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trợ giúp kịp thời những trường hợp yếu thế.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ phát biểu tại chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động vì cộng đồng

Thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ phường Phước Long đã triển khai đợt thi đua cao điểm mang tên 80 ngày hành động vì cộng đồng.

Cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ phường Phước Long hưởng ứng đợt thi đua 80 ngày hành động vì cộng đồng tại Ngày hội Nhân ái

Hoạt động này nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trên toàn địa bàn. Đồng thời, phong trào tiếp tục kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã hội để thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, trực tiếp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng dân cư.