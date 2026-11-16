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Xã hội

Ngày hội Đại đoàn kết tại Cát Lái phát động 4 công trình thi đua

THU HÀ, THIỆN TÙNG, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết phường Cát Lái tại Khu phố 19, TP. Hồ Chí Minh là dịp người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát động 4 công trình thi đua và chăm lo các hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội Đại đoàn kết phường Cát Lái lan tỏa tinh thần gắn bó cộng đồng

Ngày hội Đại đoàn kết tại Cát Lái phát động 4 công trình thi đua - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo địa phương trao Giấy khen tuyên dương hộ gia đình văn hóa tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết Khu phố 19, phường Cát Lái

Tại Khu phố 19, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân và lãnh đạo khu phố cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư.

Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và trách nhiệm của người dân trong xây dựng cộng đồng.

Phát động 4 công trình thi đua xây dựng khu dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết tại Cát Lái phát động 4 công trình thi đua - Ảnh 2.

Bảng biểu trưng phát động công trình thi đua "Thể dục dưỡng sinh, Dân vũ" của Khu phố 19 với thông điệp "Khỏe để xây dựng khu phố văn minh, hạnh phúc!"

Dịp này, Khu phố 19 phát động 4 công trình thi đua gồm: Chuyển đổi số; Khu phố muôn sắc hoa; Phát triển các hoạt động thể dục dưỡng sinh, dân vũ; và xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, An toàn, Ấm no, Hạnh phúc”.

Các công trình hướng đến những nội dung thiết thực trong đời sống cộng đồng, từ ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cảnh quan đến phát triển hoạt động thể chất và tăng cường sự gắn kết giữa người dân.

Người dân chia sẻ về tinh thần tương trợ tại địa phương

Ở địa phương chúng tôi có rất nhiều hoạt động, đặc biệt là những hoạt động chăm sóc vì người nghèo. Chúng tôi cảm thấy rất yên tâm vì mình được sống trong môi trường rất tốt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Bản thân tôi cũng như những người được chăm lo ai cũng cảm thấy rất phấn khởi
Bà Lê Thị Thu Hà - Khu phố 19, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh

Theo bà, sự quan tâm và hỗ trợ tại địa phương mang lại niềm phấn khởi cho những người được chăm lo, đồng thời góp phần tạo nên môi trường sống gắn bó, tương trợ lẫn nhau.

Tuyên dương điển hình và chăm lo các hoàn cảnh khó khăn

Ngày hội Đại đoàn kết tại Cát Lái phát động 4 công trình thi đua - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao tặng những phần quà thiết thực đến các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khu phố 19

Bên cạnh việc phát động các công trình thi đua, Ban tổ chức còn tuyên dương những gia đình văn hóa tiêu biểu, các gương người tốt, việc tốt tại địa phương.

Đồng thời, những phần quà được trao đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh cần được hỗ trợ. Hoạt động chăm lo góp phần thể hiện tinh thần sẻ chia, tương trợ trong cộng đồng dân cư.

Qua các hoạt động thiết thực, Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu phố 19 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của tinh thần đoàn kết trong xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, An toàn, Ấm no, Hạnh phúc”.

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