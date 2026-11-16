Ngày hội Đại đoàn kết tại Cát Lái phát động 4 công trình thi đua

Ngày hội Đại đoàn kết phường Cát Lái lan tỏa tinh thần gắn bó cộng đồng
Tại Khu phố 19, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân và lãnh đạo khu phố cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư.
Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và trách nhiệm của người dân trong xây dựng cộng đồng.
Phát động 4 công trình thi đua xây dựng khu dân cư
Dịp này, Khu phố 19 phát động 4 công trình thi đua gồm: Chuyển đổi số; Khu phố muôn sắc hoa; Phát triển các hoạt động thể dục dưỡng sinh, dân vũ; và xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, An toàn, Ấm no, Hạnh phúc”.
Các công trình hướng đến những nội dung thiết thực trong đời sống cộng đồng, từ ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cảnh quan đến phát triển hoạt động thể chất và tăng cường sự gắn kết giữa người dân.
Người dân chia sẻ về tinh thần tương trợ tại địa phương
Theo bà, sự quan tâm và hỗ trợ tại địa phương mang lại niềm phấn khởi cho những người được chăm lo, đồng thời góp phần tạo nên môi trường sống gắn bó, tương trợ lẫn nhau.
Tuyên dương điển hình và chăm lo các hoàn cảnh khó khăn
Bên cạnh việc phát động các công trình thi đua, Ban tổ chức còn tuyên dương những gia đình văn hóa tiêu biểu, các gương người tốt, việc tốt tại địa phương.
Đồng thời, những phần quà được trao đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh cần được hỗ trợ. Hoạt động chăm lo góp phần thể hiện tinh thần sẻ chia, tương trợ trong cộng đồng dân cư.
Qua các hoạt động thiết thực, Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu phố 19 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của tinh thần đoàn kết trong xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, An toàn, Ấm no, Hạnh phúc”.
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