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Xã hội

Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa nghĩa tình từ từng khu phố

PHƯƠNG THANH, DIỆU BÌNH, HỒNG TRÂM, THIỆN TOÀN, THIỆN TÙNG, VĨNH LỘC, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết tại TP. Hồ Chí Minh ghi dấu nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng, từ chăm lo hộ khó khăn, xây dựng môi trường sống đến phát huy giá trị di sản văn hóa và huy động người dân cùng tham gia các phong trào địa phương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại các khu phố ở TP. Hồ Chí Minh không chỉ tạo không gian giao lưu giữa người dân mà còn gắn với những hoạt động thiết thực tại địa phương. Từ kết nối nguồn lực an sinh xã hội đến xây dựng môi trường sống và gìn giữ di sản, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua những công trình, mô hình cụ thể.

Ngày hội Đại đoàn kết gắn kết người dân bằng hoạt động thiết thực

Tại Khu phố 60, phường Gia Định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", kết hợp các hoạt động văn hóa và kết nối cộng đồng. Điểm đáng chú ý là cách tổ chức dựa trên sự tham gia của nhiều nhóm người dân, tận dụng thế mạnh của từng cá nhân để cùng thực hiện công việc chung.

Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa nghĩa tình từ từng khu phố - Ảnh 1.

Điểm đáng chú ý là cách tổ chức dựa trên sự tham gia của nhiều nhóm người dân, tận dụng thế mạnh của từng cá nhân để cùng thực hiện công việc chung

Bà Võ Thị Hồng Vi - Bí thư Chi bộ Khu phố 60, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc gắn kết cộng đồng cần có sự phối hợp giữa những người có khả năng ứng dụng công nghệ và các cô chú có thời gian tham gia hoạt động khu phố.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo người dân cũng là một nội dung nổi bật. Theo bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định, Khu phố 60 đã lan tỏa các hoạt động đến người dân, kết nối mạnh thường quân và nhà hảo tâm để hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế. Các hoạt động còn có công trình trao tặng an sinh xã hội và chậu hoa hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa.

Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa nghĩa tình từ từng khu phố - Ảnh 2.
Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa nghĩa tình từ từng khu phố - Ảnh 3.

Các hoạt động còn có công trình trao tặng an sinh xã hội và chậu hoa hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa

Khu phố đăng ký công trình, cải thiện môi trường sống

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu, Ngày hội Đại đoàn kết còn là dịp để các khu phố xác định những công trình, phần việc hướng đến lợi ích chung.

Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa nghĩa tình từ từng khu phố - Ảnh 4.
Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa nghĩa tình từ từng khu phố - Ảnh 5.

Ngày hội Đại đoàn kết còn là dịp để các khu phố xác định những công trình, phần việc hướng đến lợi ích chung

Tại Khu phố 28, phường Tân Hưng, người dân đăng ký thực hiện ba công trình trọng điểm trong thời gian tới, gồm lắp đặt camera giám sát nhằm tăng cường an ninh, xây dựng Vườn cây Đại đoàn kết để cải thiện môi trường sống và xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Ông Phan Thám - người dân Khu phố 28, phường Tân Hưng, cho biết người dân tại đây tích cực tham gia các phong trào do địa phương và các đoàn thể phát động, trong đó có đóng góp vào quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ các gia đình khó khăn tại chỗ.

Đồng thời, ông Phạm Thanh Quyển - Bí thư Chi bộ Khu phố 28, phường Tân Hưng, nhấn mạnh sự đồng thuận của người dân là yếu tố giúp các hoạt động tại khu phố được triển khai hiệu quả. Việc người dân ủng hộ cấp ủy, ban điều hành khu phố và ban công tác mặt trận tạo điều kiện để các mô hình cộng đồng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.

Phát huy giá trị di sản, duy trì hoạt động an sinh tại khu dân cư

Ở một hướng tiếp cận khác, Khu phố 13, phường Bình Thạnh kết hợp hoạt động cộng đồng với việc phát huy giá trị văn hóa, lịch sử địa phương.

Tại ngày hội, khu phố tổ chức triển lãm ảnh về 27 vị kỳ nhân lịch sử và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số với chủ đề "Bình Hòa – Mạch nguồn di sản", gắn với đình Bình Hòa - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Song song với hoạt động văn hóa, khu phố tiếp tục duy trì những mô hình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Học tập Bác, chúng tôi học được những đức tính về chăm lo cho dân, gần dân, sát dân. Từ đó, khu phố xây dựng bếp ăn không đồng, tổ tương trợ với 25 thành viên, vận động mạnh thường quân đóng góp hằng tháng để chăm lo các hộ khó khăn trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Tơ - Bí thư Chi bộ Khu phố 13, phường Bình Thạnh

Dịp này, Khu phố 13 biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương "Người tốt, việc tốt" và trao quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ các hoạt động tại phường Gia Định, Tân Hưng đến Bình Thạnh, Ngày hội Đại đoàn kết cho thấy sự gắn kết cộng đồng được thể hiện qua những việc làm cụ thể: cùng xây dựng môi trường sống, phát huy giá trị văn hóa và hỗ trợ người dân cần giúp đỡ.

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