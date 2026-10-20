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Xã hội

Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền họp mặt 20/10: Thắt chặt đoàn kết và lan tỏa kỹ năng số

NGỌC QUÍ, HOÀN THIỆN, KIM NGỌC
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(HTV) - Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền họp mặt 20/10 tại khu phố 42, vừa ôn lại truyền thống vẻ vang vừa lồng ghép hướng dẫn kỹ năng số cho người lớn tuổi. Sự kiện không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn trao 85 phần quà nghĩa tình, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền đã tổ chức buổi họp mặt ấm áp và nghĩa tình tại khu phố 42. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, hội viên cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời tiếp tục khẳng định và phát huy tinh thần "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong thời kỳ mới.

Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền họp mặt 20/10: Thắt chặt đoàn kết và lan tỏa kỹ năng số - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp mặt lồng ghép nội dung hướng dẫn kỹ năng số cơ bản cho hội viên phụ nữ cao tuổi tại khu phố 42, phường Bảy Hiền

Chia sẻ thiết thực và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số cộng đồng

Tại chương trình, các đại biểu và chị em hội viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, hoạt động thiết thực trong phong trào phụ nữ tại địa phương. Những câu chuyện từ thực tế không chỉ truyền cảm hứng sống tích cực mà còn góp phần củng cố đời sống cộng đồng thêm đoàn kết, gắn bó.

Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ trong kỷ nguyên mới, Ban Tổ chức đã lồng ghép hoạt động hướng dẫn kỹ năng số cơ bản dành riêng cho các hội viên lớn tuổi. Thông qua sự hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ, chị em được trang bị cách sử dụng smartphone an toàn, thao tác các ứng dụng dịch vụ công và đời sống, giúp người lớn tuổi tự tin hơn khi tiếp cận với dòng chảy hiện đại.

Đại diện Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền chia sẻ: "Nhiều chị em lớn tuổi ban đầu rất e ngại khi chạm vào điện thoại thông minh. Việc lồng ghép hướng dẫn kỹ năng số trong buổi họp mặt 20/10 giúp chị em thấy công nghệ không quá khó, đồng thời cảm nhận được sự đồng hành, hỗ trợ sát sao từ tổ chức Hội".

Ý nghĩa sâu sắc từ những hoạt động chăm lo hướng về cơ sở

Dịp này, Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền đã trao tặng 85 phần quà ý nghĩa đến các chị em hội viên trên địa bàn. Việc lựa chọn tổ chức sự kiện ngay tại khu phố 42 cùng những phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm chu đáo, động viên kịp thời của tổ chức Hội đối với đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.

Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền họp mặt 20/10: Thắt chặt đoàn kết và lan tỏa kỹ năng số - Ảnh 3.

Lãnh đạo địa phương và đại diện Hội Phụ nữ trao những bó hoa tươi thắm tri ân các cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu nhân ngày 20/10

Ý nghĩa của các hoạt động nhân ngày 20/10 không chỉ dừng lại ở một buổi lễ kỷ niệm đơn thuần, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy phong trào phụ nữ tại cơ sở đi vào chiều sâu. Thông qua việc kết hợp giữa tôn vinh truyền thống, bồi dưỡng kỹ năng mới và chăm lo an sinh xã hội, Hội Phụ nữ phường Bảy Hiền đang ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc, xây dựng không gian sống văn minh, nghĩa tình tại đô thị.

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