Ngày 26/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 842

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/10/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất. Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, hỗ trợ các lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh

Theo kết quả được báo cáo, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đến nay đã được triển khai qua hai đợt.

Ở đợt đầu tiên, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tiếp nối kết quả này, từ ngày 15/10, các lực lượng triển khai đợt tìm kiếm thứ hai, tiếp tục mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng ngày 26/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/10/2026, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 111 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 842 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 bộ có di vật kèm theo.

Trong tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 809 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ đánh dấu thêm một kết quả trong hành trình tìm kiếm, quy tập, mà còn góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.



