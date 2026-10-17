Ngày 17/10, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 764

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 17/10/2026, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, phát hiện và quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 650 m³ đất. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và mở rộng khu vực tìm kiếm.

Trước đó, ngày 14/10, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt đầu tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau buổi lễ, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B nhằm rà soát, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn lại.

Từ ngày 15/10 đến hết ngày 17/10, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 33 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo. Riêng ngày 17/10 ghi nhận thêm 13 hài cốt liệt sĩ.

Hành trình tìm kiếm các liệt sĩ vẫn đang được những người lính hôm nay bền bỉ tiếp nối, với mong muốn đưa các Anh trở về nơi an nghỉ

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 764 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 318 bộ có di vật kèm theo.

Trong tổng số này, 731 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai với tinh thần khẩn trương, thận trọng và trách nhiệm, nhằm tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của những nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.



