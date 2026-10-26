Phường Linh Xuân diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Flora Novia

Buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Flora Novia - Block A

Buổi diễn tập được tổ chức tại Chung cư Flora Novia - Block A, số 1061 đường Phạm Văn Đồng. Tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực căn hộ tầng 7 do sự cố chập thiết bị điện, dẫn đến cháy nổ và cháy lan sang các khu vực khác bên trong chung cư.

Các lực lượng triển khai phương án xử lý tình huống cháy giả định tại chung cư

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ của chung cư huy động nhân lực và phương tiện sẵn có để xử lý tình huống ban đầu. Các nhiệm vụ được triển khai gồm thông tin báo cháy; hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn; tổ chức chữa cháy; di chuyển tài sản; bảo vệ hiện trường và khu vực liên quan.

Công tác hướng dẫn thoát nạn và cứu người được thực hành theo tình huống giả định

Công an phường và lực lượng Quân sự phường phối hợp hỗ trợ xử lý tình huống. Sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 được huy động chi viện, triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ngăn cháy lan sang các công trình lân cận bên trong cơ sở.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 tham gia chi viện tại buổi diễn tập

Việc tổ chức diễn tập theo tình huống giả định giúp các lực lượng thực hành quy trình xử lý sự cố, nâng cao khả năng phối hợp và chủ động triển khai nhiệm vụ khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư cao tầng.

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ

Bên cạnh việc kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng, buổi diễn tập còn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua thực hành các phương án, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở có điều kiện củng cố nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, nổ và xử lý tình huống. Đồng thời, người dân được nâng cao ý thức chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và thoát nạn khi cần thiết.

Diễn tập góp phần nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tại chỗ và người dân

Việc duy trì diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chung cư có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố. Qua đó, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ.



