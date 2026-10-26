Đề xuất giá điện sinh hoạt theo giờ: Người dân tính toán lại thói quen tiêu dùng

Giá điện sinh hoạt theo giờ và nỗi lo chi phí buổi tối

Đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo giờ tác động trực tiếp đến thói quen tiêu dùng và chi phí của người dân cùng các hộ gia đình

Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, trong đó đề xuất bổ sung lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Đề xuất này nhận được sự quan tâm của người dân do có thể tác động đến chi phí và thói quen sinh hoạt của các gia đình. Với những hộ chỉ có thời gian ở nhà vào buổi tối, việc điều chỉnh thời điểm sử dụng điện có thể gặp nhiều khó khăn.

Dự thảo sắp tới mà tính tiền điện khung giờ cao điểm từ 6 giờ thì thời gian đó là tất cả các sinh hoạt và mức sử dụng điện rất lớn… Cũng xin kiến nghị dời thời gian tính mức giá đó từ khoảng 10 giờ về sau để giảm chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình. Anh Nguyễn Văn Quân - Công nhân Công ty Cổ phần Gạch men VTC, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, TP. Hồ Chí Minh

Thực tế, sau ngày làm việc, buổi tối là khoảng thời gian duy nhất các gia đình đỏ lửa nấu nướng, sinh hoạt. Áp giá cao điểm đúng khung giờ này sẽ tạo áp lực chi phí trực tiếp lên người lao động.

Khung giờ cao điểm trùng với thời gian người dân cần dùng điện

Các thiết bị điện thiết yếu được sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày của các hộ gia đình lao động

Theo Quyết định 963 ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được xác định từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, từ thứ 2 đến thứ 7.

Mong muốn thời gian lùi lại vì giờ đó dân cần phải xài. … Lùi lại thì tầm khoảng 21h thì mới ổn thôi chứ tầm từ 18h trở lên bắt đầu lên đèn là tất cả đều xài. Bà Vũ Thị Hương - Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh

Đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình sử dụng điện cho các nhu cầu thiết yếu như nấu ăn, giặt giũ và điều hòa. Nếu khung giờ này được áp dụng để tính mức giá mới theo đề xuất, chi phí điện có thể trở thành mối quan tâm lớn đối với những hộ gia đình có nhu cầu sử dụng tập trung vào buổi tối.

Cân đối giá điện theo giờ và khả năng thích ứng của hộ gia đình

Người dân có xu hướng tìm kiếm các giải pháp thay thế như lắp đặt điện năng lượng mặt trời để giảm thiểu áp lực chi phí tiền điện khi áp dụng khung giá mới

Khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh có hơn 465.000 khách hàng sử dụng điện, trong đó khách hàng sinh hoạt chiếm 88%.

Cơ chế tính giá điện theo thời gian sử dụng hướng đến mục tiêu điều tiết nhu cầu phụ tải, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá giữa các khung giờ cần đủ tạo động lực thay đổi hành vi sử dụng điện, đồng thời hạn chế xáo trộn lớn trong sinh hoạt của người dân.

Căn phòng trọ của các gia đình công nhân là nơi tập trung mọi nhu cầu sinh hoạt, học tập vào khung giờ tối sau một ngày làm việc

Nếu giá điện giờ cao điểm quá cao, gánh nặng chi phí đối với các hộ gia đình có thể tăng, trong khi nhu cầu sử dụng điện chưa chắc giảm tương ứng. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu điều tiết phụ tải, khả năng thích ứng của người dân với khung giờ tính giá cũng là vấn đề cần được quan tâm khi xây dựng cơ chế áp dụng.