Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 19/11/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 19/11/2026, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 02 đợt, với kết quả cụ thể như sau:

Đợt 1: Đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2: Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 19/11/2026, đã phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 19/11, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 316 bộ HCLS đơn (có 72 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, tổng từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 19/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.047 hài cốt liệt sĩ (379 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.014 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



