Cháy lớn tại khu du lịch ở Phuket, Thái Lan

Đám cháy bùng phát khoảng 3 giờ sáng tại cửa hàng cho thuê xe máy ở tầng trệt, sau đó lan sang các căn nhà bên cạnh. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 2 giờ để dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực phun nước dập tắt đám cháy bùng phát lúc rạng sáng tại dãy nhà phố có cửa hàng cho thuê xe máy ở Phuket (Thái Lan)

Cảnh sát xác nhận các nạn nhân thiệt mạng gồm công dân Thái Lan và Myanmar. Những người bị thương được điều trị ngạt khói và vết thương do kính vỡ tại bệnh viện. Không có khách du lịch nào thương vong trong vụ việc.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong tầng trên của tòa nhà, làm vỡ cửa kính và thiêu rụi nhiều vật dụng trước khi được khống chế sau khoảng 2 giờ

Điều tra ban đầu cho thấy một máy biến áp trên cột điện gần tòa nhà đã phát nổ và chập điện ngay trước vụ cháy. Tia lửa rơi xuống dàn xe máy làm lửa bùng phát dữ dội. Nhà chức trách đã loại trừ khả năng cố ý phóng hỏa.

Đông đảo người dân địa phương tập trung phía bên ngoài khu vực phong tỏa để theo dõi công tác cứu hộ, chữa cháy trong đêm

Theo Tỉnh trưởng Phuket, cửa hàng chứa khoảng 100 xe máy cùng xăng, dầu nhớt và lốp xe nên khói độc lan rất nhanh. Thống kê sơ bộ ghi nhận 8 căn nhà phố, 100 xe máy và một ô tô bị hư hại.



