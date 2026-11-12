Ngày 12/11, Trung Bộ mưa lớn, Bắc Bộ có dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm đến hết ngày 12/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Đáng chú ý, tại các khu vực trên có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt 100 mm trong 3 giờ. Dự báo từ đêm 12/11, mưa lớn tại Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Trung Bộ, ngày và đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Lực lượng chức năng xã Măng Bút khẩn trương xử lý các vị trí đường bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở đất (Ảnh: TTXVN)

Khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Trong các đợt mưa dông, nhiều khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao từ 3 - 5 m, gây nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông.

Trong mưa dông, các vùng biển này có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng hải và hoạt động khai thác thủy sản.

Dự báo ngày và đêm 13/11, gió trên các vùng biển giảm dần. Tuy nhiên, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vẫn ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị và Tp. Huế) có mưa rào và dông rải rác, riêng Tp. Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

.TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn: TTXVN