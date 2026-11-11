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Đời sống

Loạt cây xanh cổ thụ ngã đổ trong mưa lớn ở Nha Trang, công nhân khẩn trương xử lý

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến hàng chục cây xanh tại khu vực Nha Trang ngã đổ. Công nhân môi trường đang khẩn trương xử lý, đốn hạ.

Loạt cây xanh cổ thụ ngã đổ trong mưa lớn ở Nha Trang, công nhân khẩn trương xử lý - Ảnh 1.

Nhiều cây xanh cổ thụ ngã đổ do mưa lớn ở Nha Trang trong những ngày qua (Ảnh: Hữu Long)

Sáng 11/11, ông Nguyễn Hùng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang xác nhận, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra.

Theo ghi nhận trong những ngày qua, mưa lớn kèm gió giật mạnh xuất hiện tại một số phường ở khu vực Nha Trang, khiến nhiều cây xanh, trong đó có cây cổ thụ, bị ngã đổ.

Loạt cây xanh cổ thụ ngã đổ trong mưa lớn ở Nha Trang, công nhân khẩn trương xử lý - Ảnh 2.

Công nhân môi trường được điều động đến hiện trường để dọn dẹp cành cây ngã đổ ra đường (Ảnh: Hữu Long)

Sự cố không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên địa bàn.

Đã xuất hiện tình trạng ô tô hư hỏng nặng do cây đổ ở khu vực Nha Trang.

Một số tuyến đường ghi nhận tình trạng cây xanh ngã đổ gồm Hoàng Diệu, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Thái Nguyên...

Loạt cây xanh cổ thụ ngã đổ trong mưa lớn ở Nha Trang, công nhân khẩn trương xử lý - Ảnh 3.
Loạt cây xanh cổ thụ ngã đổ trong mưa lớn ở Nha Trang, công nhân khẩn trương xử lý - Ảnh 4.

Một số thiệt hại về tài sản của người dân đã được ghi nhận do tình trạng cây xanh ngã, đổ (Ảnh: Hữu Long)

Trước tình hình trên, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang đã huy động 100% nhân lực sẵn sàng ứng phó.

Các phương tiện, máy móc và xe chuyên dụng được bố trí để kịp thời tiếp cận hiện trường, xử lý những cây xanh bị ngã đổ do mưa lớn kéo dài.

Loạt cây xanh cổ thụ ngã đổ trong mưa lớn ở Nha Trang, công nhân khẩn trương xử lý - Ảnh 5.

Cận cảnh một gốc cây bị bật gốc do mưa gió lớn trên đường Bạch Đằng thuộc khu vực Nha Trang (Ảnh: Hữu Long)

Tại các điểm xảy ra sự cố, công nhân môi trường nhanh chóng phong tỏa khu vực, điều động xe cần cẩu và cưa máy đến cắt, hạ cây xanh, thu dọn hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, công nhân môi trường đã khảo sát những tuyến đường có dấu hiệu cây xanh ngã đổ để gia cố, chèn chống, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Loạt cây xanh cổ thụ ngã đổ trong mưa lớn ở Nha Trang, công nhân khẩn trương xử lý - Ảnh 6.

Công nhân môi trường chèn chống các cây non để tránh ngã, đổ do mưa lớn (Ảnh: Hữu Long)

Nhận định tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang đã đề xuất bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trong đó có cưa máy, để phục vụ công tác xử lý cây xanh ngã đổ.

Việc huy động nhân lực, phương tiện được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế những nguy cơ mất an toàn do cây xanh ngã đổ trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Nguồn: Báo Lao động


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