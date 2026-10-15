Ngày Doanh nhân Việt Nam 2026: Người đứng đầu ngành quảng cáo TP. Hồ Chí Minh được tôn vinh

Dấu mốc kép tại lễ tôn vinh

Lễ tôn vinh do Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố, diễn ra tại Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel) với khoảng 350 đại biểu và khách mời. Theo Quyết định số 6706/QĐ-UBND ngày 9/10/2026, Thành phố công nhận 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân đạt danh hiệu tiêu biểu năm nay.

Danh hiệu năm 2026 được xét theo quy chế mới tại Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 29/6/2026, chú trọng hơn mức độ thực hành bộ tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị), năng lực chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới quản trị và khai thác thị trường mới. Theo HUBA, 100 doanh nghiệp được công nhận có vốn chủ sở hữu 119.463 tỉ đồng; doanh thu trong hai năm 2024, 2025 và sáu tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỉ đồng; tạo việc làm ổn định cho 69.217 lao động. Đây là số liệu chung của cả nhóm, không phải kết quả riêng của từng doanh nghiệp.

Lễ trao chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu 2026 tại Rex Hotel, chiều 13/10

Ông Nguyễn Thanh Đảo (giữa) nhận Chứng nhận Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026 do Chủ tịch UBND Thành phố ký ngày 9/10/2026

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm của Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Đảo còn được ghi nhận danh hiệu "Doanh nhân – Người truyền lửa 2026". Danh hiệu này năm nay vinh danh 22 doanh nhân, nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia, xét trên năm nhóm tiêu chí: tầm nhìn chiến lược và năng lực đổi mới; khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ; đạo đức kinh doanh; trách nhiệm xã hội; năng lực kết nối, lan tỏa tri thức.

Hình ảnh ông Nguyễn Thanh Đảo trên màn hình sân khấu lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 21 năm thành lập Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh, nơi ông được ghi nhận danh hiệu "Doanh nhân – Người truyền lửa 2026"

Bảng ghi nhận "Doanh nhân – Người truyền lửa 2026" của Hội Doanh nhân Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh, dành cho doanh nhân Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP. Hồ Chí Minh

Từ hội chợ, triển lãm đến vai trò kết nối ngành

Công ty Đông Nam được thành lập ngày 22/9/2009, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức hội chợ, triển lãm, sự kiện, xúc tiến thương mại và quảng cáo. Hằng năm, công ty tổ chức nhiều triển lãm quốc tế như Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam (VietAd), Triển lãm quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam (VPPE), Triển lãm quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị Công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam (EMA Vietnam). Đơn vị cũng tổ chức Tuần lễ Quảng cáo và Giải trí Việt Nam, từng tổ chức Đại hội Quảng cáo châu Á AdAsia 2013 tại Việt Nam. Theo hồ sơ giới thiệu của công ty, đơn vị này đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành. Cũng theo hồ sơ này, ông Nguyễn Thanh Đảo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, chứng nhận khác.

Ngoài doanh nghiệp, ThS Nguyễn Thanh Đảo được biết đến qua vai trò người đứng đầu tổ chức nghề nghiệp của ngành. Ông hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Ông được bầu làm Chủ tịch Hội Quảng cáo TP. Hồ Chí Minh tại đại hội lần V ngày 18/3/2022, nhiệm kỳ 2022–2027. Tháng 12/2025, tổ chức đổi tên thành Hiệp hội Quảng cáo TP. Hồ Chí Minh; ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ I (2025–2030), với định hướng trọng tâm là chuyển đổi số và làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý.

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ngày 30/7/2026, Hiệp hội có gần 600 hội viên chính thức, hơn 6.000 thành viên cộng đồng OOH Club trực tuyến và các văn phòng đại diện tại Trung Quốc, châu Âu, Úc, Nhật Bản. Hiệp hội được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; ông Đảo thay mặt nhận.