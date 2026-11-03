Buổi diễu hành của giống chó đặc hữu Mexico

Không chỉ là một hoạt động dành cho những người yêu thú cưng, cuộc diễu hành còn tôn vinh giống chó gắn liền với tín ngưỡng và lịch sử lâu đời của người Mexico.
Theo quan niệm của người xưa, giống chó này có khả năng dẫn đường cho linh hồn người đã khuất đến thế giới bên kia. Hình ảnh của chúng xuất hiện trong nhiều truyền thuyết và tác phẩm nghệ thuật từ hàng thế kỷ trước.
Giống chó này có hai biến thể chính là có lông và không lông. Trong đó, loài không lông được xem là đặc trưng nhất và cần được chăm sóc cẩn thận để bảo vệ làn da.
Chia sẻ về sự kiện, anh Alonso Saldivar, một người dân địa phương, cho biết: "Thật tuyệt vời khi có thể gìn giữ một phần văn hóa dân tộc, đồng thời chứng kiến những giá trị ấy ngày càng lan tỏa và được nhiều người biết đến".
Cùng chung niềm tự hào, chị Diana Salas bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi biết đây là giống chó thuần chủng của Mexico và không dễ bị lai tạp với các giống loài khác".
Hiện nay, tại thủ đô Mexico City, giống chó Xoloitzcuintle đã chính thức được công nhận là một di sản sinh học - văn hóa và là một phần quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể.
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