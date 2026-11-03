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Thế giới

Buổi diễu hành của giống chó đặc hữu Mexico

VIỆT HÀ, MINH KHANG
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(HTV) - Hàng chục chú chó không lông đã cùng chủ nhân diễu hành đặc biệt, nhân dịp lễ hội Ngày của người chết.

Không chỉ là một hoạt động dành cho những người yêu thú cưng, cuộc diễu hành còn tôn vinh giống chó gắn liền với tín ngưỡng và lịch sử lâu đời của người Mexico.

Buổi diễu hành của giống chó đặc hữu Mexico - Ảnh 1.

Một chú chó Xoloitzcuintle nhỏ nhắn được chủ nhân ôm gọn trên vai trong lúc tham gia sự kiện

Theo quan niệm của người xưa, giống chó này có khả năng dẫn đường cho linh hồn người đã khuất đến thế giới bên kia. Hình ảnh của chúng xuất hiện trong nhiều truyền thuyết và tác phẩm nghệ thuật từ hàng thế kỷ trước.

Giống chó này có hai biến thể chính là có lông và không lông. Trong đó, loài không lông được xem là đặc trưng nhất và cần được chăm sóc cẩn thận để bảo vệ làn da.

Buổi diễu hành của giống chó đặc hữu Mexico - Ảnh 2.

Những chú chó không lông Mexico nối đuôi nhau diễu hành trên phố dưới sự dẫn dắt của chủ nhân

Chia sẻ về sự kiện, anh Alonso Saldivar, một người dân địa phương, cho biết: "Thật tuyệt vời khi có thể gìn giữ một phần văn hóa dân tộc, đồng thời chứng kiến những giá trị ấy ngày càng lan tỏa và được nhiều người biết đến".

Buổi diễu hành của giống chó đặc hữu Mexico - Ảnh 3.

Hai chú chó Xoloitzcuintle đang tương tác với nhau, trong đó một chú thu hút sự chú ý khi được diện trang phục họa tiết bộ xương ngộ nghĩnh để hưởng ứng không khí lễ hội

Cùng chung niềm tự hào, chị Diana Salas bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi biết đây là giống chó thuần chủng của Mexico và không dễ bị lai tạp với các giống loài khác".

Hiện nay, tại thủ đô Mexico City, giống chó Xoloitzcuintle đã chính thức được công nhận là một di sản sinh học - văn hóa và là một phần quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể.

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