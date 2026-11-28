Mẫu vật quý hiếm được bảo tồn trong băng vĩnh cửu

Mẫu vật được phát hiện vào năm 2025 tại khu vực sông Kolyma, Siberia. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy đây là cá thể chồn sói đực sống trong thế Pleistocen, có độ tuổi khoảng 1 năm khi chết.

Điểm đặc biệt là mô mềm và các cơ quan nội tạng của con vật gần như vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 35.000 năm nằm trong lớp băng vĩnh cửu.

Buổi công bố và trao đổi thông tin khoa học về mẫu vật chồn sói thời Pleistocen độc nhất thế giới diễn ra tại Bảo tàng Voi ma mút thuộc Đại học Liên bang Đông Bắc (Nga), thu hút sự quan tâm của đông đảo giới nghiên cứu và truyền thông

Qua kiểm tra, nhóm nghiên cứu nhận thấy đường tiêu hóa của cá thể này gần như trống rỗng. Từ dấu hiệu đó, các nhà khoa học đặt giả thuyết con vật có thể đã bị mắc kẹt và chết đói.

Nhóm nghiên cứu cũng đã lấy mẫu mô cơ để phân tích, so sánh ADN với các cá thể chồn sói ngày nay.

Cơ hội tìm hiểu chồn sói thời tiền sử

Maxim Cheprасov - thuộc Phòng thí nghiệm Bảo tàng Voi ma mút - Đại học Liên bang Đông Bắc, Nga cho biết đây là mẫu vật chồn sói duy nhất được biết đến trên thế giới còn bảo tồn cả mô mềm lẫn nội tạng. Trước đây, các nhà khoa học chủ yếu nghiên cứu chồn sói thời Pleistocen thông qua những mẫu hộp sọ.

Các nhà khoa học mặc đồ bảo hộ tiến hành kiểm tra và lấy mẫu nghiên cứu từ xác cá thể chồn sói thời tiền sử hơn 35.000 năm tuổi còn nguyên vẹn mô mềm và nội tạng, được phát hiện trong lớp băng vĩnh cửu tại khu vực sông Kolyma (Siberia, Nga)

Việc phát hiện mẫu vật nguyên vẹn lần này cho phép giới nghiên cứu khảo sát trực tiếp cấu tạo nội tạng, thay vì chỉ dựa vào các di tích hóa thạch. Kết quả phân tích được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ đặc điểm sinh học và điều kiện sống của loài chồn sói tại Siberia trong thời kỳ băng hà.