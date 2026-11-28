Phát biểu trong buổi lễ tại thành phố Severodvinsk ở phía Tây Bắc nước Nga, Tổng thống Putin cho biết Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo các tàu ngầm hạt nhân mạnh mẽ như tàu Perm, đồng thời mô tả chúng là "những vũ khí có tầm vóc và ý nghĩa toàn cầu".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ thượng cờ cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Perm ngày 27/11/2026 (Ảnh: AP)

Cũng theo Tổng thống Nga, các tàu ngầm đa năng lớp Yasen-M đáp ứng được cả những yêu cầu hiện tại lẫn tương lai, đóng vai trò là thành phần thiết yếu của hải quân nước này. Chúng có khả năng thực hiện thành công các nhiệm vụ tại bất kỳ vùng biển nào trên thế giới, trong khi vẫn đảm bảo hoạt động bí mật và có thể sử dụng mọi loại tên lửa hành trình phóng từ biển, cũng như các tên lửa siêu thanh Zircon.

Perm là chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M thứ 5 gia nhập hạm đội Nga trong 6 năm qua. Ông Putin cũng cho biết thêm 5 tàu ngầm mang tên lửa nữa, trong đó có ba chiếc thuộc lớp Yasen-M, dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga trước năm 2030.

Tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga dự định tiếp tục hiện đại hóa hải quân, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng mọi kế hoạch xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh sẽ được thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ.