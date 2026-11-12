Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tiếp tân Tổng Lãnh sự Nga tại TP. Hồ Chí Minh

Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng Bà Maria Mizonova được bổ nhiệm đảm nhiệm cương vị mới; chúc Bà có nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trong buổi tiếp bà Mizonova Maria - tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga



Bà Tổng Lãnh sự đã có nhiều năm công tác tại Việt Nam, trong đó có TP. Hồ Chí Minh, tin tưởng rằng với kinh nghiệm ngoại giao, sự am hiểu về Việt Nam và tình cảm gắn bó với Thành phố, bà sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các địa phương, đối tác Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Đáp lời bằng tiếng Việt, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga Mizonova Maria chia sẻ bà vui mừng khi có cơ hội trở lại thành phố, nơi bà đánh giá là một địa phương rất năng động, phát triển vượt trội và có nhiều mối quan hệ thân thiết với các địa phương Nga. Trên cương vị Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh, bà Maria khẳng định sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ giữa thành phố với các địa phương Nga, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va và thành phố Saint Petersburg.