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Thế giới

Nga bắt giữ hai người nghi gián điệp tại Kaliningrad

THANH DUYÊN, MINH KHANG
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(HTV) - Cơ quan an ninh Nga thông báo bắt giữ hai người bị nghi gián điệp tại Kaliningrad, cáo buộc họ chuyển thông tin quân sự cho phía Ba Lan. Warsaw phản ứng, xem thông báo này là hành động khiêu khích và tung thông tin sai lệch.

Ngày 11/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ hai người tại vùng Kaliningrad với cáo buộc gián điệp. Theo hãng tin Interfax, tòa án đã ra lệnh tạm giam hai nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Nga điều tra hai nghi phạm gián điệp

Theo FSB, hai người bị bắt giữ với cáo buộc thu thập và chuyển giao thông tin liên quan đến các cơ sở quân sự của Nga cho cơ quan tình báo Ba Lan.

Nga bắt giữ hai người nghi gián điệp tại Kaliningrad- Ảnh 1.

Hình ảnh lực lượng an ninh Nga áp giải một người trong đoạn video do FSB cung cấp, được kênh truyền hình Rossiya 24 phát sóng liên quan đến vụ điều tra gián điệp tại Kaliningrad

Cơ quan an ninh Nga cho biết đã tiến hành điều tra và khởi tố vụ án theo quy định về tội gián điệp. Tòa án quyết định áp dụng biện pháp tạm giam đối với hai nghi phạm trong quá trình điều tra.

Kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24 đã phát sóng hình ảnh vụ bắt giữ do FSB cung cấp.

Nga bắt giữ hai người nghi gián điệp tại Kaliningrad- Ảnh 2.

Lực lượng an ninh Nga tiến hành hoạt động bắt giữ trong đoạn video do FSB công bố về vụ việc bị cáo buộc liên quan đến tình báo Ba Lan

Ngoài ra, FSB thông báo đã đưa ra cảnh báo chính thức đối với 7 công dân Ba Lan và 3 công dân Nga vì cho rằng những người này có liên hệ với cơ quan an ninh Ba Lan.

Theo cơ quan này, 7 công dân Ba Lan nói trên cũng bị cấm nhập cảnh Nga trong thời gian dài.

Ba Lan phản ứng trước cáo buộc gián điệp

Phản ứng trước thông báo của FSB, người phát ngôn của Bộ trưởng phụ trách các cơ quan tình báo Ba Lan cho biết không bình luận trực tiếp về những thông tin do cơ quan an ninh Nga công bố.

Tuy nhiên, người phát ngôn này gọi động thái của Nga là hành động khiêu khích và tung thông tin sai lệch, đặc biệt khi thông báo được đưa ra đúng ngày 11/11, dịp Ba Lan kỷ niệm Ngày Độc lập.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Kaliningrad có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh khu vực. Đây là vùng lãnh thổ của Nga nằm tách biệt với phần lãnh thổ chính, bên bờ biển Baltic, tiếp giáp Ba Lan và Litva - hai quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga bắt giữ hai người nghi gián điệp tại Kaliningrad- Ảnh 3.

Hình ảnh một người bị còng tay trong đoạn video do FSB cung cấp, liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc gián điệp tại vùng Kaliningrad

Kaliningrad cũng là nơi đặt bộ chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga, khiến khu vực này giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự và an ninh của nước này.

Những thông tin liên quan đến hoạt động gián điệp hiện là cáo buộc từ phía Nga, trong khi Ba Lan đã lên tiếng phản đối cách công bố thông tin của FSB.


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