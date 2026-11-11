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Thế giới

Diễn biến ngày đầu đàm phán Mỹ - Nga - Ucraina

HUY PHONG, XUÂN TUẤN, MINH KHANG
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(HTV) - Vòng đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ucraina khép lại ngày làm việc đầu tiên với những tín hiệu ngoại giao tích cực, mở ra hi vọng thiết lập khuôn khổ an ninh mới cho xung đột hơn 4 năm qua.

Đóng vai trò trung gian, Mỹ đánh giá cao tiến triển bước đầu khi các bên từng bước thu hẹp bất đồng. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ngày đàm phán đầu tiên tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất UAE diễn ra hiệu quả. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Washington kì vọng xây dựng quan hệ an ninh phù hợp giữa Ucraina, Nga, và châu Âu để đảm bảo nền hòa bình bền vững, dài hạn cho toàn khu vực.

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Các bên tham gia ngày đầu tiên vòng đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ucraina ở thủ đô Abu Dhabi (Ảnh: The Guardian)

Về phía Ucraina, Trưởng đoàn đàm phán Rustem Umerov nói ưu tiên hàng đầu của Kiev vẫn là đạt được lệnh ngừng bắn cùng các cam kết bảo đảm an ninh lâu dài. Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelenskiy nhấn mạnh lập trường kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. "Tôi hài lòng với những gì mình nghe được", ông Zelensky nói. "Đây không chỉ là vấn đề đất đai hay kilomet vuông. Chúng ta đang nói về những điều rất nhạy cảm đối với người dân".

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Thành viên phái đoàn Ucraina do lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov dẫn đầu (Ảnh: The Guardian)

Trong khi đó, Nga coi giải quyết khủng hoảng hiện tại nằm trong mục tiêu lớn hơn là tái định hình toàn bộ cấu trúc an ninh lục địa. Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky bày tỏ hi vọng cuộc gặp sẽ tạo đà tiến tới hòa bình vì lợi ích nhân dân cả hai nước.

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Trợ lí Tổng thống Nga Vladimir Medinsky tại bàn đàm phán (Ảnh: The Guardian)

Ngoài ra, các bên cũng thông báo chuẩn bị khả năng tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ucraina.

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