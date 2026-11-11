Dàn nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt tại sự kiện TikTok Shop Fun Fest 2026

TikTok Shop Fun Fest 2026 công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn gồm: SOOBIN, Phương Mỹ Chi, Phương Ly, Da LAB, B Ray, Hà An Huy, AMEE, MUỘII và WXRDIE. Với phong cách âm nhạc đa dạng, từ pop, rap đến những giai điệu trẻ trung, cá tính, các nghệ sĩ hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc trình diễn cho chương trình.

Dàn nghệ sĩ quy tụ tại Đại nhạc hội TikTok Shop FunFest 2026

Đại nhạc hội dự kiến diễn ra vào ngày 14/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026, hướng đến kết nối nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và khán giả.

Đại nhạc hội diễn ra vào ngày 14/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện

Tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện. Đội ngũ kỹ thuật tiến hành dựng giàn giáo, lắp đặt khung sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các hạng mục phục vụ hoạt động trải nghiệm.

Song song với việc thi công các hạng mục chính, công tác trang trí, bố trí thiết bị và kiểm tra hệ thống kỹ thuật được thực hiện để bảo đảm các hoạt động diễn ra đồng bộ. Từ sân khấu biểu diễn, Livestream House đến các khu vực trải nghiệm công nghệ, góp phần tạo nên diện mạo của Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số trước ngày khai mạc.

Công tác chuẩn bị tại đường đi bộ Nguyễn Huệ

Bên cạnh chương trình biểu diễn âm nhạc, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác tại đường đi bộ Nguyễn Huệ trong hai ngày 13 và 14/11. Không gian sự kiện có khoảng 40 gian hoạt động, gồm khu vực giới thiệu của các đơn vị tổ chức, nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nền tảng TikTok.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động trải nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I.), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), phòng thu trực tiếp và những hình thức sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Kết nối cộng đồng, thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo số

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026, chuỗi hoạt động phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số diễn ra từ ngày 9 - 13/11.

Lễ khai mạc được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ vào lúc 18 giờ ngày 13/11, với nội dung công bố thông điệp sự kiện và định hướng phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số.

Tại buổi họp báo ra mắt Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số, các KOL, KOC bày tỏ cảm nhận và kỳ vọng về Tuần lễ năm nay, đồng thời chia sẻ góc nhìn về vai trò của cộng đồng sáng tạo trong việc lan tỏa những giá trị tích cực

Ngày 14/11, chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố và cộng đồng nhà sáng tạo diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30 tại Khách sạn Rex Sài Gòn. Tiếp đó, từ 14 giờ đến 17 giờ 30 diễn ra hội thảo, đào tạo về pháp luật, chuẩn mực văn hóa, kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.).

Trong hai ngày 13 và 14/11, không gian trưng bày, trải nghiệm số giới thiệu các nền tảng TikTok, YouTube, Meta, đơn vị quản lý đa kênh (MCN), cùng công nghệ A.I., VR/AR, phòng thu trực tiếp và các thử thách mạng xã hội.

Với chuỗi hoạt động kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và sáng tạo nội dung, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 kỳ vọng tạo thêm không gian giao lưu, kết nối các nguồn lực sáng tạo, đồng thời quảng bá hình ảnh một TP. Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và giàu bản sắc.



