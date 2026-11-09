TikTok Awards Đông Nam Á 2026 hướng đến tôn vinh những đóng góp tích cực của nhà sáng tạo nội dung

Với chủ đề “The Ones Who Spark It” (Người Thắp Sáng Cảm Hứng), TikTok Awards Đông Nam Á 2026 hướng đến tôn vinh những nhà sáng tạo không chỉ tạo ra xu hướng mà còn lan tỏa câu chuyện, dấu ấn văn hóa và giá trị tích cực đến cộng đồng. Tại sự kiện, 11 đại diện Việt Nam đã được công bố ở các hạng mục khác nhau.

TikTok Awards Đông Nam Á 2026 công bố 11 đại diện Việt Nam

11 nhà sáng tạo nội dung được công bố gồm:

Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung của năm: Bùi Anh Ninh (@a.ninhh_)

Rising Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Đáng chú ý của năm: - Gia Đình Thảo Dương (@duonghoangnguyen96)

Education Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Giáo dục của năm: - Trần Thanh Thiên (@davoslingo)

Sport Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm: Đỗ Kim Phúc (@dokimphuc.official)

Food Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Ẩm thực của năm: Lê Nhựt Quan (@quankhonggo)

Entertainment Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm: - Trần Bảo Trân (@ranxaneo)

Beauty & Fashion Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Làm đẹp và Thời trang của năm: - Trần Thị Thu Thuỷ (@sophia.beauty99)

Lifestyle Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Lối sống của năm: Lê Nhựt Quan (@quankhonggo)

Popular Video of the Year - Video nổi tiếng của năm: Vitamin Mèo (@dntminh)

TikTok LIVE creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung LIVE nổi bật của năm: Nguyễn Thị Phương Thảo (@aley.nguyenx)

TikTok Shop of The Year - Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm: - Trần Hoàng Long (@longchunchun)

Các gương mặt này đại diện cho nhiều lĩnh vực sáng tạo nội dung như giải trí, thể thao, làm đẹp, phong cách sống và thương mại điện tử, phản ánh sự đa dạng của cộng đồng nhà sáng tạo Việt Nam.

TikTok Awards Đông Nam Á 2026 mở rộng cơ hội vươn tầm khu vực

Những gương mặt đại diện cộng đồng sáng tạo nội dung Việt Nam. Ảnh: Đức Nhân

Giải thưởng năm nay quy tụ các nhà sáng tạo nội dung đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Đây là sân chơi nhằm ghi nhận sức ảnh hưởng, khả năng sáng tạo và những đóng góp tích cực của cộng đồng nhà sáng tạo trên nền tảng.

Sau vòng bình chọn và công bố đại diện cấp quốc gia, các nhà sáng tạo sẽ tiếp tục góp mặt tại lễ trao giải khu vực dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại Bali, Indonesia. Đây là cơ hội để các đại diện Việt Nam giới thiệu bản sắc, nội dung sáng tạo và câu chuyện văn hóa trong nước đến khán giả quốc tế, đồng thời kết nối với cộng đồng sáng tạo Đông Nam Á.

Lưu ý: Phần tên hạng mục cụ thể của từng cá nhân cần đối chiếu với bảng kết quả chính thức tại sự kiện trước khi xuất bản.