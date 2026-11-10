HTV-TMS tổ chức workshop nâng cao kỹ năng phát triển kênh YouTube

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Hải Triều – Giám đốc Công ty HTV-TMS; ông Lê Thiên Phúc – Quản lý đối tác chiến lược YouTube, cùng đại diện các đơn vị truyền hình, truyền thông đến từ Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và các đối tác.

Cập nhật kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube

Tại workshop, ông Lê Thiên Phúc chia sẻ chuyên môn qua hai phiên nội dung, tập trung vào kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình khai thác, quản lý và phát triển kênh YouTube.

Các nội dung trao đổi hướng đến việc giúp các đơn vị hiểu rõ hơn cách vận hành nền tảng, khai thác hiệu quả nguồn nội dung sẵn có và tối ưu khả năng tiếp cận khán giả. Đây cũng là những vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm trong bối cảnh thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng ngày càng thay đổi.

Workshop thu hút sự quan tâm của đại diện các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình

Thay vì chỉ theo dõi chương trình qua khung giờ phát sóng truyền thống, khán giả có thể chủ động tìm kiếm, xem lại và tiếp cận các nội dung yêu thích trên YouTube. Điều này mở ra cơ hội để các đơn vị truyền hình gia tăng vòng đời sản phẩm, đưa những chương trình đã sản xuất đến gần hơn với nhiều nhóm công chúng.

Tăng cường kết nối, phát triển nội dung trên nền tảng Youtube

Bên cạnh hoạt động chia sẻ chuyên môn, workshop còn là dịp để các đơn vị báo chí, phát thanh và truyền hình gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình khai thác nền tảng số.

Đại diện các đơn vị có cơ hội chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý và vận hành kênh, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối nội dung, mở rộng lượng khán giả và thích ứng với xu hướng truyền thông mới.

Chương trình mang đến nhiều kiến thức thực tiễn về khai thác nền tảng YouTube

Thông qua chương trình, HTV-TMS góp phần tạo cầu nối giữa các cơ quan báo chí, đơn vị truyền hình và đối tác nền tảng, thúc đẩy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động chuyển đổi số.

Workshop "Kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube" không chỉ mang đến những kiến thức chuyên môn thiết thực mà còn mở ra cơ hội hợp tác, đồng hành giữa các đơn vị trong việc phát triển nội dung và nâng cao hiệu quả truyền thông trên môi trường số.



