CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Chuyện chúng tôi

NewZround: Nâng tầm nội dung báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube

NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Trong bối cảnh chuyển đổi số, YouTube trở thành kênh phân phối nội dung quan trọng của các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình. Ngày 10/11/2026, HTV-TMS tổ chức workshop “Kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube” tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

NewZround: Nâng tầm nội dung báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube - Ảnh 1.

HTV-TMS tổ chức workshop nâng cao kỹ năng phát triển kênh YouTube

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Hải Triều – Giám đốc Công ty HTV-TMS; ông Lê Thiên Phúc – Quản lý đối tác chiến lược YouTube, cùng đại diện các đơn vị truyền hình, truyền thông đến từ Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và các đối tác.

Cập nhật kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube

Tại workshop, ông Lê Thiên Phúc chia sẻ chuyên môn qua hai phiên nội dung, tập trung vào kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình khai thác, quản lý và phát triển kênh YouTube.

Các nội dung trao đổi hướng đến việc giúp các đơn vị hiểu rõ hơn cách vận hành nền tảng, khai thác hiệu quả nguồn nội dung sẵn có và tối ưu khả năng tiếp cận khán giả. Đây cũng là những vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm trong bối cảnh thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng ngày càng thay đổi.

NewZround: Nâng tầm nội dung báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube - Ảnh 2.
NewZround: Nâng tầm nội dung báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube - Ảnh 3.
NewZround: Nâng tầm nội dung báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube - Ảnh 4.

Workshop thu hút sự quan tâm của đại diện các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình

Thay vì chỉ theo dõi chương trình qua khung giờ phát sóng truyền thống, khán giả có thể chủ động tìm kiếm, xem lại và tiếp cận các nội dung yêu thích trên YouTube. Điều này mở ra cơ hội để các đơn vị truyền hình gia tăng vòng đời sản phẩm, đưa những chương trình đã sản xuất đến gần hơn với nhiều nhóm công chúng.

Tăng cường kết nối, phát triển nội dung trên nền tảng Youtube

Bên cạnh hoạt động chia sẻ chuyên môn, workshop còn là dịp để các đơn vị báo chí, phát thanh và truyền hình gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình khai thác nền tảng số.

Đại diện các đơn vị có cơ hội chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý và vận hành kênh, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối nội dung, mở rộng lượng khán giả và thích ứng với xu hướng truyền thông mới.

NewZround: Nâng tầm nội dung báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube - Ảnh 5.
NewZround: Nâng tầm nội dung báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube - Ảnh 6.
NewZround: Nâng tầm nội dung báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube - Ảnh 7.

Chương trình mang đến nhiều kiến thức thực tiễn về khai thác nền tảng YouTube

Thông qua chương trình, HTV-TMS góp phần tạo cầu nối giữa các cơ quan báo chí, đơn vị truyền hình và đối tác nền tảng, thúc đẩy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động chuyển đổi số.

Workshop "Kỹ năng khai thác và vận hành kênh YouTube" không chỉ mang đến những kiến thức chuyên môn thiết thực mà còn mở ra cơ hội hợp tác, đồng hành giữa các đơn vị trong việc phát triển nội dung và nâng cao hiệu quả truyền thông trên môi trường số.


Tin liên quan

HTV phát huy vai trò kết nối truyền thông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

HTV phát huy vai trò kết nối truyền thông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

(HTV) - Với vai trò là đơn vị truyền thông chủ lực tại địa phương đăng cai chính, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) đã chủ động kết nối các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực, hướng đến phối hợp sản xuất và lan tỏa thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

HTV ghi dấu với 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

HTV ghi dấu với 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

(HTV) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2026), Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức tuyên dương các điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026. Dịp này, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) có 2 tập thể và 3 cá nhân được ghi nhận.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV chính thức ra mắt Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản Truyền hình và Phát thanh

Văn hóa - Giải trí 19:02 10/11/2026

(HTV) - Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kiến tạo tương lai” tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong quản trị, phát triển doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu sự ra mắt phiên bản truyền hình và phát thanh của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên HTV.

Show diễn tràn đầy năng lượng của những người cao tuổi Hy Lạp

Thế giới 19:03 10/11/2026

(HTV) - Tại Athens, Hy Lạp, một sân khấu đặc biệt đang mang đến góc nhìn mới về cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Hơn 100 người cao tuổi cùng tham gia biểu diễn, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần học hỏi không ngừng, bất kể tuổi tác.

Robot hình người lần đầu tranh tài tại giải siêu marathon

Thế giới 17:59 10/11/2026

(HTV) - Đường đua siêu marathon khắc nghiệt nhất thế giới tại Nam Cực vừa chứng kiến một dấu mốc độc đáo, khi một robot hình người lần đầu tiên góp mặt tranh tài cùng các vận động viên con người.

School Tour - Uni Tour: Trang bị "lá chắn" an toàn giao thông và phòng chống ma túy cho học sinh

Giáo dục 17:59 10/11/2026

(HTV) - Chương trình “School Tour - Uni Tour” tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP. Hồ Chí Minh, tập trung trang bị kiến thức phòng chống ma túy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng bảo vệ an toàn học đường cho học sinh.

Xem thêm