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Thể thao

Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

NGỌC PHẠM, XUÂN THẢO, HẢI ANH, HOÀNG GIANG, XUÂN THY
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(HTV) - Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khai trương ngày 6/11 tại HTV, cung cấp thông tin chính thống và hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của báo chí, nhu cầu tra cứu của các đoàn thể thao, vận động viên và người hâm mộ.

Đầu mối thông tin tập trung phục vụ Đại hội

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có quy mô lớn, với sự tham gia của 36 đoàn thể thao, khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài. Các cuộc tranh tài diễn ra ở 48 môn thể thao, với 973 bộ huy chương, tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương phối hợp gồm Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Ngày 6/11, khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Các bảng thông tin và linh vật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được bố trí dọc khu vực tổ chức, tạo điểm nhấn nhận diện sự kiện

Việc tổ chức thi đấu trên nhiều địa bàn đặt ra yêu cầu về hệ thống thông tin tập trung, thống nhất và cập nhật kịp thời. Theo Ban tổ chức, Trung tâm báo chí được bố trí tại tòa nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, với không gian phục vụ phóng viên làm việc, tiếp nhận thông tin, tổ chức họp báo và hỗ trợ tác nghiệp.

Tăng cường hạ tầng, hỗ trợ tác nghiệp báo chí

Trung tâm tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phát thanh, truyền hình và hạ tầng truyền dẫn hiện có của HTV nhằm tăng cường khả năng kết nối, tiếp nhận và cung cấp hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác truyền thông.

Ngày 6/11, khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.
Ngày 6/11, khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 3.

Trung tâm báo chí được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị truyền thông và không gian làm việc phục vụ phóng viên tác nghiệp

Theo kế hoạch, trung tâm được trang bị hệ thống mạng tốc độ cao, Wi-Fi băng thông rộng, phòng họp báo và khu vực làm việc có sức chứa khoảng 50-80 phóng viên. Quầy điều phối thông tin sẽ cập nhật lịch thi đấu, bảng tổng sắp huy chương cùng các dữ liệu liên quan.

Ngày 6/11, khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 4.

Phóng viên, nhân sự truyền thông ghi hình tại khu vực Trung tâm báo chí, sẵn sàng đưa tin về Đại hội

Bên cạnh đó, hạ tầng chuyên ngành và xe truyền hình lưu động của HTV sẽ được khai thác để truyền tín hiệu trực tiếp từ 10 đến 16 môn thi đấu lên hệ thống màn hình LED, góp phần giúp phóng viên và người theo dõi tiếp cận thông tin nhanh chóng.

Ngày 6/11, khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 5.
Ngày 6/11, khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 6.

Không gian trưng bày hình ảnh, thông tin các môn thi đấu và khu vực tiếp đón tại Trung tâm báo chí được hoàn thiện trước ngày khai trương

Trung tâm báo chí dự kiến hoạt động từ ngày 6/11 đến hết ngày 12/12/2026, cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp và góp phần bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền xuyên suốt Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.


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