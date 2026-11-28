Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa cập nhật lịch nghỉ Tết năm 2027, trong đó kỳ nghỉ Tết Dương lịch bắt đầu từ ngày 1/1 và Tết Nguyên đán từ ngày 4/2. Thời gian nghỉ của từng nhóm đối tượng có sự khác biệt.

Người lao động được hưởng nguyên lương trong các ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động (Graphic: Chí Hiếu)

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2027

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương một ngày vào dịp Tết Dương lịch (ngày 1/1 hằng năm).

Năm 2027, ngày 1/1 rơi vào thứ Sáu, liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ Sáu (1/1) đến hết Chủ nhật (3/1) và trở lại làm việc vào thứ Hai (4/1).

Kỳ nghỉ gồm một ngày nghỉ lễ theo quy định và hai ngày nghỉ hằng tuần, không phát sinh việc hoán đổi ngày làm việc. Đối với người lao động tại các doanh nghiệp có chế độ nghỉ hằng tuần khác, thời gian nghỉ liên tục phụ thuộc vào lịch làm việc của từng đơn vị.

Người lao động có chế độ nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật và làm việc vào thứ Bảy được nghỉ lễ ngày 1/1, trở lại làm việc ngày 2/1 nếu doanh nghiệp không bố trí thêm ngày nghỉ.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV ngày 09/10/2026 về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục, từ thứ Năm (4/2), tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư (10/2), tức mùng 5 Tết Đinh Mùi.

Kỳ nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do mùng 1 và mùng 2 Tết (6 và 7/2) trùng với ngày nghỉ cuối tuần. Người có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trở lại làm việc vào thứ Năm (11/2).

Đối với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ 5 ngày, gồm 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Phương án nghỉ phải được thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ như khối công chức, viên chức.

Riêng học sinh, sinh viên, thời gian nghỉ Tết thực hiện theo kế hoạch và thông báo của địa phương, cơ quan quản lý giáo dục hoặc từng cơ sở đào tạo.

Bảng thông tin lịch nghỉ Tết năm 2027