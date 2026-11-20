Khảo sát nguồn hàng, bình ổn giá phục vụ Tết Đinh Mùi 2027

Nhằm đánh giá công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa điểm, đơn vị trên địa bàn. Đoàn cũng làm việc với các sở, ngành để nghe báo cáo kế hoạch chăm lo Tết. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân.

Tại Chợ Bến Thành, đoàn khảo sát tập trung ghi nhận công tác chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và ổn định giá cả. Các nội dung về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cũng được quan tâm. Đây là địa điểm thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm trong dịp Tết

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh cho biết địa phương đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công thường xuyên rà soát nguồn hàng. Công tác kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa đầu vào, đồng thời duy trì giá cả bình ổn phục vụ người dân trong dịp Tết Đinh Mùi 2027.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 2.236 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tổng kinh phí dự kiến chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh là hơn 2.236 tỷ đồng. Mức kinh phí này tăng khoảng 301 tỷ đồng so với năm trước.

Các chính sách chăm lo tập trung vào người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, Thành phố hướng đến bảo đảm các đối tượng chính sách và người dân có điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp.

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, việc kiểm soát an toàn thực phẩm cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh dự kiến thành lập 25 đoàn kiểm tra. Hoạt động giám sát sẽ được tăng cường tại các cơ sở kinh doanh và ba chợ đầu mối.

Nội dung kiểm tra tập trung vào chất lượng, nguồn gốc thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trong dịp nhu cầu tiêu dùng tăng cao

Thông qua đợt khảo sát, HĐND TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tình hình triển khai tại cơ sở và kế hoạch của các Sở, ngành. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ sẵn sàng, kịp thời đề xuất giải pháp, bảo đảm công tác chuẩn bị phục vụ Tết Đinh Mùi 2027 được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

