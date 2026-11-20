Hàng bình ổn được chuẩn bị với số lượng lớn phục vụ Tết 2027

Tại buổi khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết sẽ dự trữ hơn 12.000 tấn hàng bình ổn trong 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027.

Trong đó, phần lớn ngân sách được ưu tiên cho 9 nhóm hàng bình ổn thị trường. Phần còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm và đặc sản Tết. Bên cạnh việc chủ động nguồn cung, đơn vị cũng mở rộng quy mô phục vụ, kéo dài thời gian khuyến mãi thông qua chương trình Tết liên tục trong 59 ngày, bắt đầu từ đầu tháng 12, với khoảng 3.500 mặt hàng Tết được giảm giá.

Đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) báo cáo kế hoạch dự trữ hơn 12.000 tấn hàng hóa, ưu tiên cho 9 nhóm hàng bình ổn thị trường và triển khai hơn 300 chuyến bán hàng lưu động phục vụ Tết 2027

Ông Hoàng Long - Giám đốc khu vực TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), cho biết đơn vị triển khai nhiều ưu đãi giảm giá và các combo an sinh xã hội dành cho người lao động có thu nhập thấp. Đồng thời, Saigon Co.op dự kiến tổ chức hơn 300 chuyến bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Đại diện lãnh đạo HĐND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi khảo sát, đề nghị Saigon Co.op tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, triển khai các combo giá hợp lý và đưa hàng Tết đến công nhân, người lao động vùng xa

Đặc biệt, chương trình "Chuyến xe hạnh phúc" sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 20 chuyến xe miễn phí, đưa 900 người lao động, sinh viên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Kiểm soát hàng bình ổn, bảo đảm chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng

Qua khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP. Hồ Chí Minh tập trung nắm bắt tình hình chuẩn bị nguồn hàng, khả năng cung ứng và công tác bảo đảm chất lượng hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết.

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc khảo sát nhằm đánh giá công tác chuẩn bị hàng Tết, trong đó chú trọng kiểm soát chất lượng, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân.

Đoàn khảo sát của HĐND TP. Hồ Chí Minh trực tiếp kiểm tra chất lượng, nguồn cung và giá niêm yết các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại siêu thị Co.opmart nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng dịp Tết 2027

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Saigon Co.op tiếp tục quan tâm triển khai các combo hàng hóa có giá thành hợp lý, chất lượng bảo đảm; đồng thời tăng cường các chuyến bán hàng lưu động đưa hàng Tết đến công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất và người dân ở khu vực xa trung tâm.

Việc chủ động dự trữ hàng bình ổn, kết hợp các chương trình giảm giá và hỗ trợ người lao động được kỳ vọng góp phần bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân TP. Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán 2027.