TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác chăm lo Tết 2027 sớm cho người lao động

Mức hỗ trợ chi phí cho người lao động khó khăn

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh sẽ chăm lo cho khoảng 370.000 người lao động khó khăn, với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người, trường hợp đặc biệt khó khăn có thể lên đến 2 triệu đồng.

TP. Hồ Chí Minh họp bàn triển khai các công tác chăm lo Tết 2027

Dự kiến hỗ trợ vé xe, tàu và máy bay

Thành phố cũng dự kiến hỗ trợ 7.500 vé xe, tàu và máy bay đưa công nhân về quê đón Tết. Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng" dự kiến diễn ra từ ngày 22/1 đến 3/2/2027 tại 9 điểm. "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2027" dự kiến tổ chức từ ngày 23 đến 25/1 tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố, kết hợp hỗ trợ mua sắm, bán hàng thiết yếu giá ưu đãi và tổ chức gian hàng 0 đồng. Cùng với đó, nhiều hoạt động chăm lo tại khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân sẽ được đồng loạt triển khai.

Nhiều hoạt động hỗ trợ quà cho Đoàn viên, người lao động được triển khai

Đối với công nhân ở lại Thành phố, công đoàn phát động tổ chức "Tết không xa nhà", "Bữa cơm tất niên Công đoàn". Đặc biệt, sẽ ưu tiên hỗ trợ tiền mặt sớm để người lao động mua sắm Tết. Công đoàn cũng vận động doanh nghiệp công bố kế hoạch lương, thưởng ngay trong tháng 11 và tháng 12, phấn đấu 100% người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận ít nhất một hoạt động chăm lo Tết.



