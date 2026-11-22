Ở nội dung đồng đội nam, trận chung kết diễn ra giữa Khánh Hòa 1 và TP. Hồ Chí . Đối đầu với đội bóng giàu kinh nghiệm, có sự phối hợp ăn ý, các vận động viên chủ nhà gặp không ít khó khăn. Dù nỗ lực thi đấu, TP. Hồ Chí Minh vẫn không thể giành chiến thắng trước Khánh Hòa 1, qua đó nhận Huy chương Bạc. Kết quả này ghi nhận hành trình thi đấu đáng khích lệ của đội bóng chủ nhà.

Hai đội Khánh Hòa 1 và TP. Hồ Chí Minh tranh tài trong trận chung kết

Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nữ, Cần Thơ đã vượt qua Khánh Hòa trong trận chung kết để giành Huy chương Vàng. Khánh Hòa nhận Huy chương Bạc, còn TP. Hồ Chí Minh 1 và An Giang cùng giành Huy chương Đồng.

Các vận động viên Cần Thơ thi đấu trong trận chung kết gặp Khánh Hòa

Chia sẻ sau trận chung kết, vận động viên Châu Ngọc Lan của đội tuyển bóng chuyền Cần Thơ cho biết cô cảm thấy hào hứng và phấn khởi khi đội đã có bước tiến so với kỳ Đại hội trước, từ thành tích Huy chương Đồng vươn lên góp mặt trong trận chung kết. Vận động viên cũng đánh giá chất lượng giải năm nay tốt, cơ sở vật chất thi đấu được đầu tư và các đội có trình độ khá đồng đều.

Các đội tuyển nhận huy chương tại môn bóng chuyền bãi biển Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Không chỉ là sân chơi tranh tài, giải đấu còn tạo điều kiện để các địa phương đánh giá lực lượng, phát hiện những nhân tố triển vọng, hướng đến mục tiêu nâng cao thành tích ở đấu trường quốc gia và quốc tế. Với TP. Hồ Chí Minh, việc tổ chức thi đấu tại khu vực biển Hồ Tràm cũng góp phần khai thác lợi thế địa phương, kết nối phát triển thể thao thành tích cao với du lịch, hướng đến tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn trong thời gian tới.

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