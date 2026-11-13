Net Zero Challenge 2026 vinh danh 3 dự án công nghệ xanh xuất sắc

Không chỉ dừng ở các hoạt động tìm kiếm giải pháp công nghệ, Net Zero Challenge 2026 còn ghi dấu bước tiến trong kết nối nguồn vốn đầu tư khi có sự đồng hành lần đầu tiên của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC) tại TP. Hồ Chí Minh.

Ba dự án công nghệ xanh chiến thắng tại Net Zero Challenge 2026

Tại vòng Chung kết, 9 đội thi được chia thành ba nhánh chủ đề, lần lượt trình bày giải pháp và tham gia phản biện trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo. Đáng chú ý, có 4/9 đội ứng dụng công nghệ sinh học để giải quyết các thách thức về môi trường và phát triển bền vững.

Ở nhánh Năng lượng tái tạo và trung hòa carbon, dự án Recoal giành chiến thắng với giải pháp thuộc lĩnh vực giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng. Tại nhánh Hệ thống lương thực và nông nghiệp bền vững, String Bio được vinh danh nhờ ứng dụng công nghệ sinh học trong chuỗi cung ứng lương thực. Trong khi đó, PSE chiến thắng ở nhánh Kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải với định hướng tái chế tài nguyên, tối ưu hóa xử lý chất thải.

Lễ trao giải cho 3 dự án công nghệ xanh chiến thắng tại Net Zero Challenge 2026

Kết quả cuộc thi cũng cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học trong giải quyết các vấn đề môi trường. Đây là lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ của TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết Thành phố đang xây dựng Đề án Chương trình phát triển công nghệ chiến lược, trong đó công nghệ sinh học được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm.

Theo ông, Thành phố đang nghiên cứu khả năng tổ chức một cuộc thi về công nghệ sinh học lấy cảm hứng từ mô hình Net Zero Challenge, với kỳ vọng thu hút sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó hình thành nền tảng đổi mới sáng tạo mới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu về chiến lược phát triển của Thành phố

Kết nối hệ sinh thái tài chính, thúc đẩy đầu tư xanh

Một điểm nhấn tại Net Zero Challenge 2026 là sự tham gia lần đầu tiên của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC) tại TP. Hồ Chí Minh, cùng Touchstone Partners và Temasek Foundation trong việc đồng hành với cuộc thi.

Buổi ký kết hợp tác của Cơ quan điều hành VIFC, Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh và Touchstone Capital Partners tại Net Zero Challenge 2026

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết Khuôn khổ Hợp tác về Chương trình Điều phối Đầu tư và Đồng đầu tư được thực hiện giữa Cơ quan điều hành VIFC, Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh và Touchstone Capital Partners. Theo đó VIFC tại TP. Hồ Chí Minh hướng đến vai trò đầu mối kết nối, điều phối hệ sinh thái tài chính, tạo điều kiện để các dự án công nghệ xanh tiếp cận mạng lưới nhà đầu tư quốc tế, doanh nghiệp và nguồn lực phục vụ thương mại hóa.

Việc kết nối các dự án đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái tài chính được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho những giải pháp công nghệ xanh sau cuộc thi. Net Zero Challenge 2026 không chỉ là sân chơi tìm kiếm các ý tưởng công nghệ hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0, mà còn tạo thêm cầu nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.



