Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2045

Hội nghị quốc tế thường niên SHTP năm 2026 hướng tới mục tiêu làm rõ mô hình phát triển đô thị công nghệ cao, đóng vai trò hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh và toàn vùng Đông Nam Bộ. Các đại biểu đã tập trung trao đổi về định hướng phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu - sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Bên cạnh đó, các giải pháp về hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng xanh, thông minh nhằm hướng tới mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2045 cũng được thảo luận sâu rộng.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị quốc tế thường niên SHTP năm 2026 nhằm thảo luận mô hình phát triển đô thị công nghệ cao và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Vùng Đông Nam Bộ

Chương trình bao gồm phiên toàn thể, 3 phiên thảo luận chuyên sâu và các hoạt động kết nối giao thương. Thông qua các phiên làm việc, Hội nghị đã nhận diện các nhiệm vụ ưu tiên, đề xuất những sáng kiến thực tiễn nhằm nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, tăng năng suất lao động và nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Sự kiện tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt tầm vóc quốc tế.

Mô hình giải pháp tài sản số và thiết bị công nghệ xanh được trưng bày tại Triển lãm công nghệ chiến lược phát triển đô thị công nghệ cao

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm công nghệ chiến lược phát triển đô thị công nghệ cao đã thu hút hơn 25 đơn vị tham gia, trưng bày và giới thiệu hơn 70 sản phẩm, giải pháp cùng dịch vụ công nghệ cao. Đây là điểm nhấn nổi bật trong Ngày Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Vùng Đông Nam Bộ, tạo cầu nối trực tiếp giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong khu vực.