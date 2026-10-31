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Xã hội

Nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ trong lớp học

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Ngày 31/10, Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc một nam sinh bị đánh khi đang ngồi trong lớp học. Nạn nhân là em L.Đ.N (15 tuổi, học sinh lớp 10D, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, phường Thành Sen)

Theo camera của Trường Cao đẳng Nguyễn Du ghi lại, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 29/10, một nam sinh được giao nhiệm vụ cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của các bạn học trong lớp. Khi đi đến bàn đầu của dãy ở giữa lớp học, nam sinh này cầm chiếc hộp đựng điện thoại đánh vào đầu em L.Đ.N.

Nam sinh L.Đ.N. bị bạn học đánh trước sự chứng kiến của giáo viên và các bạn học (Ảnh cắt từ camera)

Sau khi thu hết điện thoại của các bạn học và nộp lên bàn giáo viên, nam sinh trên quay xuống tiếp tục dùng tay tát vào vùng tai trái của em N. Toàn bộ hành vi diễn ra trước sự chứng kiến của cô giáo dạy môn Toán và các học sinh trong lớp.

Trưa cùng ngày, em L.Đ.N đi học về thấy đau tai và được gia đình đưa đến cơ sở y tế thăm khám.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua nội soi tai mũi họng, chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân L.Đ.N bị thủng màng nhĩ trái và hiện đang được điều trị nội khoa, theo dõi, thực hiện thêm các xét nghiệm khác.

Nam sinh L.Đ.N đang được điều trị tại bệnh viện

Cô Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du cho biết, sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã làm việc với các giáo viên liên quan. Theo đó, nhà trường cũng đã mời phụ huynh của 2 học sinh làm việc cùng Công an phường Thành Sen, đồng thời cử đại diện đến động viên thăm hỏi em N.

Nguồn: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

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