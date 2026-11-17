NASCAR Cup Series đối mặt lượng người xem giảm sút

Theo dữ liệu Nielsen Big Data, NASCAR Cup Series đạt trung bình 2,419 triệu lượt người xem năm 2026. Con số này giảm so với mức 2,479 triệu lượt năm 2025 và 2,89 triệu lượt năm 2024.

Các chặng đua được phát sóng trên Fox, FS1, Prime Video, TNT, truTV, NBC và USA Network. Đây là năm thứ hai NASCAR triển khai thỏa thuận bản quyền truyền thông mới. Thỏa thuận có giá trị khoảng 1,1 tỷ USD mỗi năm.

Ngày 8/11/2026 tại Homestead, bang Florida, Mỹ, tay đua Denny Hamlin (số 11) dẫn đầu đoàn đua trong chặng tranh chức vô địch NASCAR Cup Series tại trường đua Homestead-Miami Speedway (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với Sports Business Journal, Brian Herbst - Phó Chủ tịch điều hành NASCAR, nhận định về vị thế giải đấu. Ông đồng thời phụ trách lĩnh vực truyền thông và doanh thu.

Theo Sports Business Journal, lượng người xem NASCAR tương đương mùa giải thường niên NBA. Con số này cao hơn mức trung bình khoảng 1,4 triệu lượt của PGA Tour. Tuy nhiên, các chương trình cuối tuần của PGA Tour có thể đạt gần 2,5 triệu lượt.

Chặng tranh chức vô địch Cup Series tại Homestead-Miami thu hút 2,47 triệu lượt người xem. Kết quả này giảm 8% so với chặng cuối mùa năm 2025 tại Phoenix. Đây cũng là mức thấp nhất trong một thập kỷ đối với chặng tranh chức vô địch.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng là Kyle Larson sớm giành chức vô địch thứ ba trong sự nghiệp. Tay đua hoàn tất mục tiêu ngay sau khi kết thúc Stage 1 (Ảnh: Getty Images)

Thể thức Chase gồm 10 chặng đua trở lại đạt trung bình 1,79 triệu lượt người xem. Kết quả giảm 4% so với năm 2025. USA Network phát sóng 7 chặng, trong khi NBC đảm nhận 3 chặng.

Dù vậy, một số nhóm khán giả vẫn ghi nhận mức tăng trưởng. Lượng người xem từ 35 - 49 tuổi tại các chặng Chase tăng 27%. Những chặng phát trên NBC cũng thu hút thêm 23% khán giả từ 18 - 49 tuổi. Nhóm 25 - 34 tuổi tăng 25%.

NASCAR Cup Series chuẩn bị thay đổi bản quyền truyền hình năm 2027

Skydance sẽ khai thác bản quyền một gói chặng đua mùa hè năm 2027. Thay đổi này diễn ra sau thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery, đơn vị sở hữu kênh TNT.

Trước đó, Giám đốc điều hành NASCAR Steve O'Donnell đề cập khả năng chuyển các chặng từ TNT sang CBS. Brian Herbst xác nhận NASCAR đã bắt đầu trao đổi với đội ngũ Skydance. Hai bên đang xem xét nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Một phương án được đề cập là phối hợp với Paramount thực hiện phim "Days of Thunder 2". Dự án có sự tham gia của Tom Cruise (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, hai bên cũng cân nhắc tăng cường phối hợp giữa các công ty sau sáp nhập. Những thay đổi này có thể mở rộng cơ hội phát triển nội dung và phân phối các chặng đua.

Nguồn tin: Reuters