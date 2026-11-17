Lukaku khép lại hành trình 16 năm cùng thế hệ vàng bóng đá Bỉ

Lukaku là một trong những chân sút nổi bật của thế hệ vàng bóng đá Bỉ, bên cạnh những tên tuổi như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois và Vincent Kompany. Anh từng cùng đội tuyển Bỉ vào bán kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2014.

Lukaku khép lại hành trình 16 năm cùng thế hệ vàng bóng đá Bỉ (Ảnh: AP)

Trong thông báo trên Instagram, tiền đạo 33 tuổi cho biết đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong 16 năm gắn bó với đội tuyển và cảm thấy thanh thản với quyết định dừng lại. Lukaku từng có 135 lần ra sân, tham dự 4 kỳ World Cup và 3 kỳ EURO. Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng gửi lời tri ân, ghi nhận những đóng góp, tinh thần cống hiến và vai trò lãnh đạo của anh trong lịch sử đội tuyển.

Cầu thủ số 9 khép lại hành trình chinh phục các giải thưởng lớn cùng tuyển Bỉ (Ảnh: AP)

Lukaku đứng thứ năm trong danh sách ghi bàn quốc tế

Với 94 bàn thắng, Lukaku đứng thứ năm trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Xếp trên anh lần lượt là Cristiano Ronaldo (146 bàn), Lionel Messi (126 bàn), Ali Daei (108 bàn) và Sunil Chhetri (95 bàn).

Lukaku đứng thứ năm trong danh sách ghi bàn quốc tế (Ảnh: AP)

Tại World Cup 2026, Lukaku ghi 3 bàn, trong đó có pha lập công ở trận thắng Mỹ tại vòng 16 đội. Bàn thắng gần nhất của anh cho đội tuyển Bỉ là trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League hồi tháng 10. Sau khi chia tay đội tuyển, Lukaku vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu cấp câu lạc bộ và hiện khoác áo Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin: Steve Douglas/AP