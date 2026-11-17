Alcaraz thể hiện sức mạnh vượt trội
Hạt giống số 2 Carlos Alcaraz chỉ mất hơn một giờ để vượt qua Frances Tiafoe trong trận đấu tại Turin (Italy). Tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng tạo cách biệt 4-0 ở set đầu tiên, khiến đối thủ người Mỹ gặp nhiều khó khăn trước khả năng di chuyển linh hoạt và những cú đánh đầy uy lực.
Tiafoe có cơ hội giành break ở tỷ số 2-3 trong set hai nhưng không tận dụng thành công. Alcaraz sau đó tiếp tục bẻ game giao bóng của đối thủ, khép lại trận đấu với cùng tỷ số 6-2 ở hai set.
Đây là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Alcaraz sau khi đăng quang tại Vienna và Paris Masters. Tay vợt 23 tuổi cho biết đây là giai đoạn anh cảm thấy có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp vào thời điểm cuối mùa giải. Sau quãng nghỉ bốn tháng vì chấn thương cổ tay, Alcaraz trở lại thi đấu tại US Open hồi tháng 8 và đã giành thêm ba danh hiệu.
Daniil Medvedev giành chiến thắng ở trận ra quân
Ở trận đấu còn lại của bảng, cựu vô địch Daniil Medvedev vượt qua tay vợt chủ nhà Flavio Cobolli với tỷ số 7-6(4), 6-3. Set đầu tiên diễn ra căng thẳng khi cả hai đều bỏ lỡ những cơ hội giành break. Medvedev sau đó thể hiện bản lĩnh ở loạt tie-break, trước khi giành hai break trong set tiếp theo để khép lại trận đấu.
Chiến thắng giúp tay vợt người Nga có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu cuối mùa dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất năm.
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