Alcaraz thể hiện sức mạnh vượt trội

Hạt giống số 2 Carlos Alcaraz chỉ mất hơn một giờ để vượt qua Frances Tiafoe trong trận đấu tại Turin (Italy). Tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng tạo cách biệt 4-0 ở set đầu tiên, khiến đối thủ người Mỹ gặp nhiều khó khăn trước khả năng di chuyển linh hoạt và những cú đánh đầy uy lực.

Alcaraz duy trì thế trận áp đảo với tỷ lệ thắng điểm giao bóng một đạt 93% và giành trọn 100% điểm từ giao bóng hai trong set mở màn (Ảnh: Reuters)

Tiafoe có cơ hội giành break ở tỷ số 2-3 trong set hai nhưng không tận dụng thành công. Alcaraz sau đó tiếp tục bẻ game giao bóng của đối thủ, khép lại trận đấu với cùng tỷ số 6-2 ở hai set.

Frances Tiafoe có một trận đấu không thành công trước đối thủ Carlos Alcaraz (Ảnh: Reuters)

Đây là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Alcaraz sau khi đăng quang tại Vienna và Paris Masters. Tay vợt 23 tuổi cho biết đây là giai đoạn anh cảm thấy có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp vào thời điểm cuối mùa giải. Sau quãng nghỉ bốn tháng vì chấn thương cổ tay, Alcaraz trở lại thi đấu tại US Open hồi tháng 8 và đã giành thêm ba danh hiệu.

Hay tay vợt bắt động viên nhau sau trận đấu (Ảnh: Reuters)

Daniil Medvedev giành chiến thắng ở trận ra quân

Ở trận đấu còn lại của bảng, cựu vô địch Daniil Medvedev vượt qua tay vợt chủ nhà Flavio Cobolli với tỷ số 7-6(4), 6-3. Set đầu tiên diễn ra căng thẳng khi cả hai đều bỏ lỡ những cơ hội giành break. Medvedev sau đó thể hiện bản lĩnh ở loạt tie-break, trước khi giành hai break trong set tiếp theo để khép lại trận đấu.

Daniil Medvedev giành chiến thắng ở trận ra quân (Ảnh: Reuters)

Daniil Medvedev bắt tay Flavio Cobolli sau trận đấu (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng giúp tay vợt người Nga có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu cuối mùa dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất năm.

Nguồn tin: Reuters