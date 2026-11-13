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Thời sự

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2156/QĐ-TTg về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới (Kế hoạch).

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Kế hoạch đề ra bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Kế hoạch của Chính phủ; lồng ghép nội dung phát huy vai trò hội trong chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hội: Rà soát tổ chức, hoạt động của hội; tăng cường quản lý việc cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học-công nghệ đối với các tổ chức khoa học-công nghệ thuộc hội; rà soát, tăng cường quản lý việc cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc hội; triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với các hội theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý nhà nước về hội và tổ chức, hoạt động của hội theo quy định của pháp luật; phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn các hội tại địa phương.

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đối với hội: Rà soát, hoàn thiện pháp luật về hội; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hội; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về hội.

Rà soát, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội; tạo điều kiện cho các hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc: Các bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, tổ chức thuộc hội phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực và địa phương; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý, hỗ trợ hoạt động của hội.

Nguồn: Báo Nhân Dân

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