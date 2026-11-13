CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc

Báo Nhân dân
Theo dõi HTV trên Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Nguồn: https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-se-tham-du-tuan-le-cap-cao-apec-lan-thu-33-va-lam-viec-song-phuong-tai-trung-quoc-post1002292.html

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy ngay đi

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy ngay đi

Show nổi bật 10:22 12/11/2026

(HTV) - Từ màn hội ngộ trong bệnh viện, những câu slogan khó đỡ đến loạt tình huống tung hứng đầy ngẫu hứng, biệt đội cựu siêu nhân của "Running Man 4 - Chạy ngay đi" nhanh chóng trở thành “kho nguyên liệu meme” với vô số khoảnh khắc hài hước.

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Show nổi bật 14:41 12/11/2026

(HTV) - Từ những màn đấu trí khôn khéo đến cuộc chiến xé bảng tên quyết liệt, Diệu Nhi khiến các thành viên Gia tộc R bất ngờ bởi sự lăn xả và quyết tâm thi đấu. Siêu nhân Hồng xuất sắc vượt qua loạt đối thủ mạnh, trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân.

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến đàng trai lúng túng, cặp đôi lỡ hẹn trong tiếc nuối | Bạn muốn hẹn hò

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến đàng trai lúng túng, cặp đôi lỡ hẹn trong tiếc nuối | Bạn muốn hẹn hò

Talkshow 18:30 12/11/2026

(HTV) - Một mình chăm sóc ba người con và ba người cháu, chị Thanh Hòa mong tìm được người đàn ông biết cảm thông, chia sẻ và có thể cùng mình quán xuyến gia đình. Tuy nhiên, màn mai mối với anh Đình An khép lại đầy tiếc nuối khi chỉ có chàng trai bấm nút hẹn hò.

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò

Talkshow 09:08 12/11/2026

(HTV) - Vừa gặp chị Mai Sắc, anh Văn Thiệu đã chấm cô gái xinh đẹp 9-10 điểm. Đặc biệt, câu nói hài hước về việc thu gọn điểm số thành 4 phần, dành trọn vào trái tim mình khiến màn mai mối trở nên đáng nhớ. Cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò.

Xem thêm