Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu, chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh mô hình huấn luyện sơ cấp cứu, giúp người dân trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ sự sống.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh mô hình huấn luyện sơ cấp cứu, trang bị kiến thức và kỹ năng

Đưa kiến thức sơ cấp cứu đến gần hơn với người dân

Tai nạn, thương tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu được sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời ngay từ những phút đầu tiên, nạn nhân có thể được duy trì sự sống và hạn chế tổn thương nghiêm trọng trước khi lực lượng y tế chuyên nghiệp có mặt.

Thông qua các lớp học, người dân từng bước làm quen với cách xử lý những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong đời sống

Với mục tiêu đưa kiến thức sơ cấp cứu đến gần hơn với cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh hoạt động này thông qua mô hình huấn luyện sơ cấp cứu.

Thông qua các lớp học, người dân từng bước làm quen với cách xử lý những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong đời sống hằng ngày, đồng thời nâng cao khả năng ứng biến để hỗ trợ bản thân và những người xung quanh.

Tăng cường thực hành kỹ năng sơ cấp cứu

Mô hình huấn luyện được vận hành chủ yếu thông qua Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố. Điểm nổi bật của lớp học là hoạt động thực hành trực tiếp trên mô hình và các tình huống giả định.

Hoạt động thực hành trực tiếp trên mô hình và các tình huống giả định

Tại đây, học viên được hướng dẫn từng thao tác, chỉnh sửa kỹ thuật ngay tại chỗ, qua đó giúp hiểu đúng, thực hiện đúng và tự tin hơn khi gặp tình huống thực tế.

Các kỹ năng lấy dị vật ra khỏi đường thở, những phương pháp cấp cứu cơ bản và cách sơ tán nạn nhân khi cần thiết

Các nội dung thực hành bao gồm kỹ năng lấy dị vật ra khỏi đường thở, những phương pháp cấp cứu cơ bản và cách sơ tán nạn nhân khi cần thiết. Việc trực tiếp thực hành giúp học viên tiếp cận kiến thức một cách cụ thể, dễ hiểu và có khả năng vận dụng vào đời sống.

Trang bị kỹ năng, chủ động bảo vệ sự sống

Theo các chuyên gia huấn luyện, những phút đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự sống của nạn nhân. Nếu người dân được trang bị kiến thức sơ cấp cứu và can thiệp ban đầu hiệu quả, quá trình điều trị khi tiếp cận với lực lượng y tế cũng sẽ thuận lợi hơn.

Từ những lớp học thiết thực, kỹ năng sơ cấp cứu đang từng bước đến gần hơn với cộng đồng. Mỗi người được trang bị kiến thức và biết cách xử lý đúng tình huống sẽ có thêm cơ hội bảo vệ bản thân, hỗ trợ người gặp nạn, góp phần giảm thiểu hậu quả đáng tiếc và xây dựng cộng đồng an toàn.