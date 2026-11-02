Quy định quy trình tiếp nhận thông tin, điều phối cấp cứu ngoại viện

Nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội làm nhiệm vụ. Ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của nhân viên y tế trực Tổng đài 113, kíp cấp cứu ngoại viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh và chính quyền địa phương trong tổ chức, điều phối hoạt động cấp cứu ngoại viện.

Tiếp nhận, phân loại thông tin cấp cứu qua Tổng đài 113

Theo Thông tư, mọi thông tin đề nghị hỗ trợ về y tế đến đầu số 113 phải được phân nhánh đến nhân viên y tế trực Tổng đài 113 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế trực tổng đài trao đổi với người đề nghị hỗ trợ để xác định nhu cầu. Trường hợp cần cấp cứu, nhân viên y tế thực hiện phân loại tình trạng người bệnh, người bị nạn và yêu cầu cấp cứu. Nếu cần điều động cấp cứu, nhân viên y tế trực tổng đài ra lệnh điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện, ưu tiên cơ sở phù hợp, có khả năng tiếp cận nhanh.

Đồng thời, nhân viên y tế trực tổng đài theo dõi, phối hợp với kíp cấp cứu lựa chọn cơ sở tiếp nhận phù hợp với tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn, khả năng tiếp nhận và điều kiện vận chuyển. Việc điều động các nguồn lực phục vụ cấp cứu được thực hiện theo thẩm quyền được giao; trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, nhân viên y tế phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lệnh điều động cấp cứu ngoại viện là thông tin do nhân viên y tế trực Tổng đài 113 thực hiện nhằm yêu cầu cơ sở cấp cứu ngoại viện thực hiện nhiệm vụ. Lệnh điều động có thể được truyền đạt bằng lời nói, chữ viết hoặc các hình thức thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Kíp cấp cứu khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với cơ sở tiếp nhận

Sau khi nhận được lệnh điều động, kíp cấp cứu ngoại viện có trách nhiệm khẩn trương di chuyển đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và các biện pháp chuyên môn phù hợp với tình trạng người bệnh, người bị nạn, điều kiện hiện trường và phạm vi hoạt động chuyên môn.

Căn cứ tình trạng người bệnh, kíp cấp cứu quyết định lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận và thông báo để cơ sở chuẩn bị. Kíp cấp cứu đồng thời cập nhật thông tin với Tổng đài 113. Trường hợp tình trạng người bệnh vượt quá khả năng xử trí, kíp cấp cứu phải thông báo tổng đài để đề nghị hỗ trợ.

Sau khi thực hiện cấp cứu, kíp cấp cứu vận chuyển, bàn giao người bệnh cho cơ sở tiếp nhận và thông báo với Tổng đài 113 về việc kết thúc hoạt động cấp cứu ngoại viện.

Trong quá trình này, nhân viên y tế trực Tổng đài 113 có trách nhiệm theo dõi, cập nhật thông tin và điều phối khi nhận được yêu cầu bổ sung hỗ trợ cấp cứu. Các bên liên quan phải ghi nhận, tổng hợp và quản lý thông tin, số liệu về hoạt động tiếp nhận, xử lý cấp cứu ngoại viện.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận và cấp cứu theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp phát sinh ca cấp cứu khác hoặc tình huống bất khả kháng khiến cơ sở không thể tiếp nhận người bệnh theo lệnh điều động, cơ sở phải cập nhật thông tin cho Tổng đài 113.

Bảo đảm điều kiện tổ chức hoạt động cấp cứu ngoại viện

Thông tư quy định các cơ sở cấp cứu ngoại viện phải tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin, bảo đảm khả năng tiếp nhận 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Kíp cấp cứu phải được tổ chức phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các cơ sở có trách nhiệm bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị y tế và hệ thống thông tin phục vụ cấp cứu ngoại viện. Trong đó, phải lắp đặt thiết bị định vị trên xe cứu thương và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải chấp hành lệnh điều động tham gia cấp cứu ngoại viện, thường xuyên cập nhật trạng thái sẵn sàng của các nguồn lực; ban hành quy trình nội bộ phù hợp với quy định của Thông tư; tổ chức đào tạo, tập huấn và diễn tập định kỳ cho người hành nghề, nhân viên tham gia cấp cứu ngoại viện.

Công tác thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cũng là những nhiệm vụ các cơ sở phải thực hiện.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh, Thông tư yêu cầu tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin cấp cứu ngoại viện, bảo đảm khả năng tiếp nhận liên tục 24/7; chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, thuốc, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận người bệnh, người bị nạn.

Các cơ sở phải thường xuyên cập nhật trạng thái sẵn sàng của nguồn lực, thực hiện tiếp nhận, bàn giao và xử trí người bệnh theo quy định; đồng thời phản hồi thông tin cần thiết cho cơ sở cấp cứu ngoại viện và Tổng đài 113 phục vụ công tác thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu.

Địa phương hoàn thiện điều kiện triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện

Theo Thông tư, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai; bố trí, đầu tư nguồn lực, phương tiện, thiết bị và ứng dụng công nghệ phục vụ cấp cứu ngoại viện, bảo đảm hệ thống trên địa bàn hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, thành phố xác định số lượng, cơ cấu và phương án bố trí nhân lực trực. Việc xác định căn cứ vào quy mô dân số, nhu cầu tiếp nhận, xử lý thông tin, điều phối cấp cứu ngoại viện và tình hình thực tế của mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Thông tư quy định việc rà soát, lập danh sách các cơ sở cấp cứu ngoại viện và phương tiện đủ điều kiện tham gia hệ thống trên địa bàn phải hoàn thành trước ngày 1/1/2027. Danh sách này được cập nhật định kỳ, thường xuyên và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố.

Đối với nhân viên y tế trực Tổng đài 113, việc rà soát, lập danh sách và phối hợp với công an tỉnh, thành phố thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định phải hoàn thành trước ngày 1/7/2027.

Các địa phương cũng có trách nhiệm bố trí nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết khác để các cơ sở cấp cứu ngoại viện tham gia hệ thống điều phối cấp cứu ngoại viện, hoàn thành trước ngày 1/7/2027.

Nguồn: https://baotintuc.vn/quy-dinh-quy-trinh-tiep-nhan-thong-tin-dieu-phoi-cap-cuu-ngoai-vien-post1399103.html