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Đời sống

Mỹ: Thả hơn 60 con rắn sọc San Francisco về tự nhiên

XUÂN TUẤN, KIM NGỌC
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(HTV) - Sở thú San Francisco cùng các cơ quan chức năng Mỹ vừa thả 62 cá thể rắn sọc San Francisco về tự nhiên tại bang California. Hoạt động mở đầu cho dự án phục hồi quần thể loài bò sát đặc hữu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

62 cá thể rắn sọc vừa được thả tại các khu bảo tồn ở Hạt San Mateo, bang California của Mỹ. Đây là đợt thả đầu tiên trong chương trình hợp tác bảo tồn và phục hồi số lượng một trong những loài bò sát có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất tại bang này.

Mỹ: Thả hơn 60 con rắn sọc San Francisco về tự nhiên - Ảnh 1.

Chuyên gia bảo tồn kiểm tra nhiệt độ và quá trình phát triển của các cá thể rắn sọc San Francisco con được nuôi dưỡng trong điều kiện kiểm soát tại Sở thú San Francisco trước khi thả về tự nhiên

Ông Ben Witzke - một nhà bảo tồn tại vườn thú San Francisco chia sẻ: “Chúng tôi nuôi giữ rắn con cho đến khi đạt kích thước nhất định. Khi đã đủ lớn, chúng sẽ ít bị các loài săn mồi như gấu mèo hay chim diệc tấn công".

Hoạt động này là kết quả hợp tác giữa Sở thú San Francisco, cơ quan quản lí không gian mở khu vực, cùng các cơ quan cấp tiểu bang và liên bang.

Mỹ: Thả hơn 60 con rắn sọc San Francisco về tự nhiên - Ảnh 2.

Cận cảnh một cá thể rắn sọc San Francisco - loài bò sát đặc hữu quý hiếm của bang California (Mỹ) đang được phục hồi quần thể trong tự nhiên

Rắn sọc San Francisco là loài đặc hữu chỉ phân bố ở Hạt San Mateo và một phần Hạt Santa Cruz. Hiện nay, số lượng của chúng trong tự nhiên ước tính chỉ còn khoảng vài ngàn con do thu hẹp môi trường sống, dịch bệnh, hạn hán, và nạn săn trộm.

Mục tiêu dài hạn của dự án là xây dựng các quần thể rắn có khả năng tự duy trì trong tự nhiên, từ đó đưa loài này ra khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

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