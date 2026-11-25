Cây thông năm nay mang chủ đề "những vận động viên trong thế giới động vật", nhằm hướng tới năm 2026 - một năm quan trọng đối với các sự kiện thể thao trên toàn cầu cũng như tại khu vực New York.

Hàng nghìn mô hình động vật làm bằng giấy được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ tại New York

Tác phẩm do hai nhà thiết kế Ros Joyce và Talo Kawasaki thực hiện.

Anh Talo Kawasaki - nhà đồng thiết kế "Cây thông origami" cho biết, tất cả các mô hình trên cây đều do các tình nguyện viên gấp. Họ không phải là những người chuyên nghiệp, mà chỉ là những người yêu thích nghệ thuật origami.

Các du khách tham quan chiêm ngưỡng cây thông Giáng sinh đặc biệt

Theo anh Kahin Garcia - du khách 27 tuổi đến từ Mexico, điều thú vị nhất chính là cách nó được tạo nên từ nghệ thuật origami – những hình khối, những con vật. Nó thực sự đánh thức tâm hồn trẻ thơ trong mỗi chúng ta.

Theo thông tin từ bảo tàng, cây thông được trang trí bằng hơn 1.000 mô hình origami, trong khi tổng số các chi tiết gấp giấy riêng lẻ lên tới hơn 3.000.



