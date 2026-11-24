Iraq: Chính quyền sẽ quản lý các mỏ dầu trong khu vực Kurdistan
Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq, ngày 24 tháng 11, Thủ tướng nước này Ali al-Zaidi đã ra lệnh cho Bộ Dầu mỏ liên bang tiếp quản việc quản lý các mỏ dầu nằm trong những khu vực do lực lượng an ninh người Kurd kiểm soát. Động thái này có khả năng làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Baghdad và khu vực tự trị Kurdistan.
Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ cấp kinh phí cho ICC
Ngày 24/11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết nước này sẽ thanh toán đầy đủ khoản đóng góp năm 2027 cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trước cuối năm nay.
Đức xem xét sử dụng hệ thống tác chiến Delta của Ucraina
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức và Ucraina đã ký thư bày tỏ ý định, trong tương lai, quân đội Đức có thể sử dụng hệ thống tác chiến Delta của Ucraina.
Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Ucraina Yevhenii Khmara tại Berlin, ông Pistorius nói hệ thống Delta sẽ hỗ trợ quân đội Đức đẩy nhanh công tác trinh sát, lập kế hoạch và hoạt động tác chiến.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 24/11/2026.