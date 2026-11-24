Iraq: Chính quyền sẽ quản lý các mỏ dầu trong khu vực Kurdistan

Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq, ngày 24 tháng 11, Thủ tướng nước này Ali al-Zaidi đã ra lệnh cho Bộ Dầu mỏ liên bang tiếp quản việc quản lý các mỏ dầu nằm trong những khu vực do lực lượng an ninh người Kurd kiểm soát. Động thái này có khả năng làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Baghdad và khu vực tự trị Kurdistan.

Lệnh của Thủ tướng al-Zaidi được áp dụng đối với các mỏ dầu tại các tỉnh Diyala, Kirkuk, Salahuddin và Nineveh

Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ cấp kinh phí cho ICC

Ngày 24/11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết nước này sẽ thanh toán đầy đủ khoản đóng góp năm 2027 cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trước cuối năm nay.

Thủ tướng Takaichi cho biết, bà đã thông báo quyết định này với Chủ tịch ICC Akane Tomoko trong cuộc gặp tại văn phòng của bà

Đức xem xét sử dụng hệ thống tác chiến Delta của Ucraina

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức và Ucraina đã ký thư bày tỏ ý định, trong tương lai, quân đội Đức có thể sử dụng hệ thống tác chiến Delta của Ucraina.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Ucraina Yevhenii Khmara tại Berlin, ông Pistorius nói hệ thống Delta sẽ hỗ trợ quân đội Đức đẩy nhanh công tác trinh sát, lập kế hoạch và hoạt động tác chiến.

Theo ông Bộ trưởng Quốc phòng Đức, hệ thống Delta tổng hợp tình hình trên chiến trường một bức tranh toàn diện 360 độ theo thời gian thực

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 24/11/2026.