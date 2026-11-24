World Cup nữ 2031 lần đầu tiên có 48 đội

Quyết định được đưa ra tại Đại hội bất thường FIFA mới đây. Cả hai hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 đều không có đối thủ cạnh tranh và được thông qua bằng hình thức biểu quyết đồng thuận.

Mỹ, Mexico, Costa Rica và Jamaica đồng đăng cai World Cup nữ 2031

Theo quy định phân bổ quyền đăng cai, World Cup nữ 2031 dành cho các liên đoàn thành viên thuộc châu Phi và khu vực CONCACAF, trong khi kỳ giải năm 2035 dành cho các liên đoàn thuộc châu Phi và châu Âu.

Theo quy định phân bổ quyền đăng cai, World Cup nữ 2031 dành cho các liên đoàn thành viên thuộc châu Phi và khu vực CONCACAF

Đáng chú ý, World Cup nữ 2031 sẽ đánh dấu lần đầu tiên giải đấu có 4 quốc gia đồng đăng cai và mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển. Đây cũng là lần thứ ba giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ, sau các kỳ năm 1999 và 2003 tại Mỹ, cùng năm 2015 tại Canada.

World Cup nữ duy trì thể thức 48 đội tại kỳ giải năm 2035

Với quy mô mới, World Cup nữ 2031 sẽ có 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, các đội bước vào vòng đấu loại trực tiếp, bắt đầu từ vòng 32 đội. Thể thức này dự kiến tiếp tục được áp dụng tại kỳ giải năm 2035 do Anh, Bắc Ireland, Scotland và Xứ Wales đồng đăng cai.

World Cup nữ 2031 lần đầu tiên có 48 đội và sẽ duy trì đến mùa giải 2035

Trước mắt, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý đến World Cup nữ 2027 tại Brazil, diễn ra từ ngày 24/6 đến 25/7/2027. Đây là lần đầu tiên giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Nam Mỹ.

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