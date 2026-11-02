Mỹ: Máy bay rơi ở Florida làm 9 người thiệt mạng

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 1/11 theo giờ địa phương. Máy bay cỡ nhỏ Learjet khởi hành tại sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas và đang trên hành trình tới Bahamas ở vịnh Caribê.

Lực lượng chức năng phong tỏa và làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ máy bay rơi xuống một khu dân cư ở bang Florida

Nhiều nhân chứng cho biết máy bay khi lao xuống đã lướt qua nhiều ngôi nhà, trước khi đâm xuống mặt đường và tạo ra tiếng nổ lớn.

Tại hiện trường ở gần Cresthaven, thuộc hạt Palm Beach, chiếc máy bay khi rơi đã tạo ra một hố lớn trên mặt đường cùng nhiều mảnh vỡ đang bốc cháy nằm la liệt xung quanh. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận 9 người thiệt mạng và gọi đây là một thảm kịch nhiều người chết.

Nhiều xe chuyên dụng của lực lượng cứu hộ và cảnh sát được huy động đến hiện trường vụ tai nạn gần Cresthaven, thuộc hạt Palm Beach

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, với sự hỗ trợ của Cục Hàng không Liên bang.