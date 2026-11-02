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Thế giới

Quân đội Iran cảnh báo cuộc chiến mới với Mỹ có thể sẽ kéo dài

TTXVN
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Quan chức Iran khẳng định một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai có thể kéo dài hơn cuộc xung đột trước đây và Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hay các điều kiện kết thúc cuộc chiến.

Quân đội Iran cảnh báo cuộc chiến mới với Mỹ có thể sẽ kéo dài

Quân đội Iran ngày 1/11 cảnh báo mọi cuộc xung đột tái diễn với Mỹ đều có thể kéo dài hơn đợt giao tranh trước đó, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington vẫn còn một số mục tiêu cần “xử lý," trong bối cảnh tiến trình tham vấn ngoại giao chưa đạt được tiến triển.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Iran - Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, khẳng định “một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai có thể kéo dài hơn cuộc xung đột trước đây và Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hay các điều kiện kết thúc cuộc chiến.''

Trước đó, ông Trump tiết lộ Mỹ đã vô hiệu hóa phần lớn năng lực quân sự của Iran, song vẫn cần phải “xử lý” một hoặc hai mục tiêu, trong đó có địa điểm nghi là cơ sở hạt nhân mang tên Núi Pickaxe (Pickaxe Mountain).

Cùng ngày, khi đề cập đến những cuộc tham vấn đang diễn ra với nhà trung gian hòa giải Qatar về “kế hoạch 2 ngày” dành cho eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết “tiến trình tham vấn đang được thực hiện, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được kết luận cuối cùng vì kết quả phụ thuộc vào câu trả lời mà phía bên kia đưa ra cho những câu hỏi của chúng tôi.''

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố “sức mạnh quân sự của Các Lực lượng vũ trang Iran đã được cải thiện so với hai cuộc chiến gần đây,'' đồng thời nhấn mạnh Tehran “vẫn sẵn sàng cho cả hai phương án phòng thủ và ngoại giao”./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quan-doi-iran-canh-bao-cuoc-chien-moi-voi-my-co-the-se-keo-dai-post1145572.vnp

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