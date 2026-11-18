Hãng tin CNN dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, đòn không kích được Mỹ thực hiện sau các hành động gây hấn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM khẳng định đang duy trì trạng thái cảnh giác cao độ để bảo vệ nhân sự và tài sản tại khu vực.

Máy bay F/A-18 Super Hornet, đang chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Nimitz USS George Washington, ngày 11/11/2026 (Nguồn: CNN)

Xác nhận vụ tập kích, Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan của Iran cho biết một số vị trí trên đảo Qeshm đã trúng đạn, nhưng không ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng đối với khu dân cư và hạ tầng thiết yếu. Giới chức Tehran cho biết tình hình trên đảo vẫn trong tầm kiểm soát và chưa công bố biện pháp đáp trả mới.

Cuộc không kích của Mỹ diễn ra chỉ khoảng nửa ngày sau khi IRGC thông báo sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tập kích hệ thống radar của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa, phía Nam Bahrain.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 16/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Đây là lần thứ ba trong chưa đầy một tuần, phía Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ tại Bahrain để trả đũa việc máy bay không người lái của Washington xâm nhập không phận.

Cùng lúc đó, Washington tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự khi tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt tiến vào khu vực tác chiến của CENTCOM, hội quân cùng hai tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush.

Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 này dự kiến tham gia phong tỏa các cảng của Iran và hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.